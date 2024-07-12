В Словакии в городе Ружомберок прошел первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 между местным клубом «Ружомберок» и костанайским «Тоболом».

С мячом автор первого гола в ворота «Ружомберока» Игор Иванович / Фото instagram.com/fctobol

Обе команды завоевали право участвовать во втором по значимости турнире для европейских футбольных клубов, став обладателями Кубка своей страны.

Стартовый состав «Тобола» выглядел следующим образом: голкипер - Стас Покатилов, защитники - Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе и Альберт Габараев, полузащитники - Ислам Чесноков, Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди, Евгений Шахов и Жаслан Жумашев, нападающие - Давид Энен и Игор Иванович.

После нескольких встречных атак на старте матча «Тобол» провел быстрый выпад с переводом мяча на правый край и заработал там угловой удар, но после подачи Ивановича защитник словацкого клуба Матуш Малы выбил мяч головой из вратарской площадки. А еще через четыре минуты гости заработали штрафной удар на левом фланге недалеко от центральной линии после того, как полузащитник «Ружомберока» Самуэль Лавринчик грубо остановил Эль-Мессауди. Костанайцы разыграли стандарт, и Ндиайе со своей половины поля сделал длинную передачу в штрафную площадь соперника на ход Чеснокову. Тот, выиграв борьбу за мяч у лицевой линии у полузащитника хозяев Оливера Лутерана, сделал пас открывшемуся у угла вратарской площадки Ивановичу, который, пробив с ходу в ближний угол ворот, открыл счет.

Однако через две минуты «Ружомберок» заработал угловой удар на правом фланге, и после подачи чешского нападающего Яна Хладика в центр штрафной площади набежавший еще один легионер хозяев из Чехии защитник Шимон Габриэл головой пробил в левый угол ворот мимо Покатилова - 1:1.

На 16-й минуте «Тобол» заработал два подряд угловых удара на левом фланге, но защитники хозяев легко справились с подачами Ивановича. На 23-й минуте атака хозяев по правому краю завершилась ударом Лавринчика из пределов штрафной площади от ее линии в правый нижний угол ворот, но Покатилов в падении поймал мяч. А через четыре минуты «Тобол» заработал угловой удар, но после подачи Ивановича с левого фланга Габараев пробил из центра над перекладиной.

Из-за начавшегося дождя очень опасными стали дальние удары. Так, на 35-й минуте после подачи защитника хозяев Александера Селецки с левого края в центр штрафной площади и борьбы в воздухе двух капитанов - Асранкулова и Мартина Хриены, мяч отлетел на правый край, где его грудью остановил Лутеран и отдал назад Лавринчику, пробившему низом по центру. Покатилов отбил отскочивший от газона скользкий мяч, а затем в броске забрал его в ногах у Хладика. Еще через две минуты хозяева, завладевшие к этому моменту инициативой, заработали угловой удар на правом фланге, но полузащитник Адам Тучны не стал подавать, а разыграл его с Хладиком и от угла штрафной площади сделал заброс к воротам, но Эссьен в прыжке с линии вратарской площадки выбил мяч головой.

Ислам Чесноков против полузащитника «Ружомберока» Оливера Лутерана / Фото instagram.com/fctobol

На 40-й минуте Асранкулов ошибся у своей штрафной площади, убирая мяч под себя на мокром газоне. Находившийся рядом Хладик перехватил мяч и от правой боковой линии штрафной площади сделал подачу к воротам, а неприкрытый никем Селецки с линии вратарской площадки в касание пробил в левый угол ворот мимо Покатилова и вывел «Ружомберок» вперед - 2:1.

«Тобол» тут же организовал атаку по левому краю, но Лутеран нарушил правила на Чеснокове, сбив того в нескольких метрах от лицевой линии. Эль-Мессауди с Ивановичем разыграл стандарт, но после навесной подачи на дальнюю штангу Габараев не успел к мячу. На 44-й минуте еще одна ошибка защитников «Тобола» у своей штрафной площади привела к тому, что мяч перехватили хозяева. Но после удара Тучны низом из дуги штрафной площади Покатилов поймал мяч перед собой.

В ответной атаке «Тобол» много комбинировал на половине поля защищавшегося всей командой соперника, и на последних секундах основного времени тайма Чесноков, выбравшийся на левом краю из окружения трех футболистов словацкого клуба, сделал передачу к углу штрафной площади Эль-Мессауди. Марокканский полузащитник вторым касанием откатил мяч Ивановичу, который, пройдя между игроками средней линии Лавринчиком и Тимотеем Мудры, вернул его, а сам устремился слева в штрафную площадь. Эль-Мессауди развернулся и сделал передачу между двух игроков словенского клуба на ход Ивановичу, который выбежал один на один с голкипером «Ружомберока» Томашем Фрухвалдом, но не стал его обыгрывать, а отдал мяч вдоль линии вратарской площадки открывшемуся справа Энену, который в касание пробил по пустым воротам и сравнял счет - 2:2.

Очень красивой получилась комбинация, показавшая, что можно проходить и такую массированную оборону.

Однако уйти на перерыв при ничейном счете у «Тобола» не получилось. На второй компенсированной к первому тайму минуте хозяева заработали угловой удар на правом фланге, а после подачи Тучны постоянно перемещавшийся по штрафной площади Малы в высоком прыжке с линии вратарской площадки головой послал мяч с отскоком от газона в левый угол ворот - 3:2.

На второй тайм главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев выпустил на поле Ивана Миладиновича, заменившего Жумашева. На 52-й минуте Шахов из центрального круга сделал передачу налево Асранкулову, который, заметив рывок Ивановича, отдал мяч ему на ход по левому флангу.

Сербский полузащитник, догнав мяч, пробил с ходу из-под ноги преследовавшего его чешского защитника Даниэла Кестла из-за боковой линии штрафной площади в ближний верхний угол ворот, но голкипер «Ружомберока» выбил мяч из-под перекладины на угловой. Иванович от левого углового флага отдал мяч на ближний край штрафной площади Эль-Мессауди, который ушел от Лавринчика и пробил низом в ближний угол ворот, но Хриен выбил мяч за лицевую линию. После розыгрыша этого углового удара «Тобол» долго владел мячом, вновь пытаясь найти брешь в обороне словацкого клуба. А когда Эль-Мессауди дошел-таки слева до вратарской площадки и сделал передачу в центр Энену, ее в последний момент прервал Малы.

Но хозяева недолго владели мячом. На 54-й минуте Чесноков перехватил мяч на правом краю половины поля соперника и отдал его в центр Эль-Мессауди, которого свалил на газон Лавринчик. Однако мяч подхватил Иванович и от дуги штрафной площади пробил в правый нижний угол ворот, но Фрухвалд в падении спас свою команду. В ответной атаке Хладик вошел с мячом справа в штрафную площадь, но прицельно пробить ему помешал в подкате Младенович, и мяч в результате пролетел рядом с дальней штангой.

Ахмед Эль-Мессауди продирается сквозь оборону «Ружомберока» / Фото instagram.com/fctobol

На 65-й минуте Ндиайе и Асранкулов доставили мяч по левому флангу Энену, который сделал хорошую передачу Эль Мессауди в штрафную площадь низом между двумя игроками словацкого клуба. Но вышедший навстречу вратарь хозяев помешал тому сделать передачу от угла вратарской площадки в центр штрафной площади Ивановичу. Через минуту Энена заменил на поле Еркин Тапалов. На 75-й минуте Эссьен прервал атаку хозяев, перехватив мяч на своей половине поля и отдав его на правый край Тапалову, а тот сделал длинную передачу на ход Ивановичу, который дошел до угла штрафной площади, сместился влево, уйдя от вышедшего на замену защитника Матея Мадленяка, и пробил в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

Через минуту на поле появились новички «Тобола» Цотне Мосиашвили, заменивший Асранкулова, и Руй Кошта, вышедший вместо Шахова. А еще через минуту хозяева заработали угловой удар на левом краю атаки. И после подачи Лавринчика мяч, скользнув по голове Кестла, попал в плечо Коште и отлетел к стоявшему перед воротами Мадленяку, который пробил мимо Покатилова в правый угол ворот - 4:2.

На 80-й минуте Мосиашвили из центра половины поля хозяев сделал передачу на правый край Тапалову, но того у угла штрафной площади сбил Мадленяк. Однако мяч подхватил Эль-Мессауди и из пределов штрафной площади пробил в ближний нижний угол ворот. Но мяч рикошетом от Малы улетел за лицевую линию. После подачи Ивановича от правого углового флажка тот же Малы выбил мяч головой за пределы штрафной площади. Но его подобрал Мосиашвили и сделал подачу в центр штрафной площади, откуда Миладинович перевел головой мяч к дальней штанге, где Тапалов в падении пробил с близкого расстояния, но удар у него не получился.

Через две минуты за откровенный толчок Чеснокова у левого углового флага был назначен штрафной удар, розыгрыш которого завершился угловым ударом на противоположном фланге. Этот стандарт Иванович разыграл с Тапаловым, после чего мяч был отправлен в центр, а Мосиашвили с ходу пробил с подступов к дуге штрафной площади, но голкипер поймал мяч. Менее чем через минуту еще один удар из-за пределов штрафной площади Мосиашвили заблокировали защитники. На 86-й минуте после навесной подачи Тапалова от правого угла штрафной площади во вратарскую площадку Чеснокова опередил Шимон Габриэл, выбивший мяч на угловой. И десятый угловой удар у ворот «Ружомберока» не принес результата - после подачи Ивановича мяч поймал голкипер.

А вот пятый угловой удар словенского клуба на 88-й минуте, принес пятый гол в ворота «Тобола». После подачи Лавринчика набежавший Малы в высоком прыжке головой пробил в правый угол ворот - 5:2. Причем из этих пяти голов четыре были забиты именно после угловых ударов.

Ответный матч состоится на стадионе «Центральный» в Костанае в четверг, 18 июля. А победитель этого двухматчевого противостояния сыграет во втором квалификационном раунде с турецким клубом «Трабзонспор». И шансы на выход в следующий раунд есть и у «Тобола», не уступившего по игре сопернику.