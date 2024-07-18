Накануне ответного матча в Костанае в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 между футбольным клубом «Тобол» и словацким «Ружомбероком» 17 июля на стадионе «Центральный» прошла пресс-конференция главных тренеров команд.

Фото instagram.com/fctobol

На старте своего четырнадцатого еврокубкового сезона «Тобол» потерпел в гостях разгромное поражение со счетом 2:5. Но как отметил полузащитник «Ружомберока» Оливер ЛЮТЕРАН, это многообещающее преимущество в три гола еще ничего не значит в футболе:

- Ни в коем случае нельзя недооценивать «Тобол». Мы явно будем бороться за результат, который обеспечит проход «Ружомберока». После домашней победы мы также можем тактически вести ответный матч, но каждый игрок должен сыграть на сто процентов. Очень важно решительно подойти к ответному матчу и сыграть так сконцентрировано, как если бы счет был 0:0. Конечно, мы постараемся победить.

Главный тренер «Ружомберока» чешский специалист Ондржей СМЕТАНА отметил, что перед первой игрой команда испытывала небольшое волнение, но перед второй задача прояснилась:

- Мы знаем, для чего мы здесь, какова наша задача и что нам нужно сделать для ее выполнения. Я верю, что все это понимают, и мы хорошо подготовлены для достижения этой цели. У «Тобола» нет ничего, что он может потерять, и он будет пытаться совершить маленькое футбольное чудо. Мы должны быть готовы и сосредоточены, чтобы справиться с давлением со стороны соперника и оставаться в безопасности. Думаю, нам нужно быть очень активными впереди и, конечно, не пропускать голов. Мы должны быть активными с мячом и без него. Мы должны стремиться к голу и, конечно, быть активными в защите. Хотя, результат первой игры ставит нас в другую позицию, но я верю, что мы будем так же эффективны и хорошо подготовлены, как и в домашнем матче. В первой игре мы достигли очень хорошего, качественного результата для нас, но я все еще думаю, что наши шансы на проход 60%, но не больше. Так что мы должны быть терпеливыми и сосредоточенными с первой минуты до последней. «Тобол» - очень сильная команда, но результат первой игры помогает нам определить стиль игры. Мы должны думать о тактике. Мы должны быть атакующими. И мы должны быть хороши в защите. Но я не думаю, что для результата нужно только хорошо защищаться.

Главный тренер костанайского «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ пригласил на игру всех болельщиков:

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев и защитник команды Иван Миладинович на пресс-конференции / Фото vk.com/fctobol

- Да, мы проиграли первый матч, но наши игроки сделают все, чтобы победить. Все решится в ответной игре. Пока под вопросом ряд игроков, у них есть небольшие повреждения. Перед матчем появится ясность по ним. В первой игре нам не хватило концентрации. Через два дня после той игры руководство сказало всем игрокам и тренерам, что доверяют нам и верят в нас.

Защитник «Тобола» Иван МИЛАДИНОВИЧ добавил, что команда верит в победу:

- Мы знаем, что нас ожидает тяжелая игра, и мы готовы ко всему. Мы постараемся показать наше настоящее лицо и подарить праздник костанайским болельщикам. Мы не только верим в победу, но и надеемся на проход в следующий раунд. Атмосфера в команде отличная, настраиваемся на предстоящую игру. У нас есть тренер и его помощники, которые сделали анализ и провели работу над нашими ошибками.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдет сегодня, 18 июля, и начнется в 20:00.