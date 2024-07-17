Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная cегодня, 17 июля. 42-летнюю Кундызай КЕНЖЕТАЕВУ признали виновной в том, что она оскорбила 30-летнего таксиста Михаила ГАЛКИНА. Конфликт, согласно обвинению, произошел на межнациональной почве. Подсудимая полностью признала вину в суде и успела выплатить потерпевшему материальный ущерб в размере 300 000 тенге.

- Признать Кенжетаеву виновной и назначить ей 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности, - огласил приговор судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - В качестве дополнительной меры наказания взыскать в фонд потерпевших 20 МРП. В качестве смягчающего обстоятельства признать наличие у Кенжетаевой четырех детей, в том числе, двух малолетних, 7-ми и 8-ми лет. С учетом этого назначить Кенжетавой отсрочку сроком на 4 года.

Подсудимая выслушала приговор спокойно. Сказала, что он ей понятен.

Cегодня утром судебный процесс по этому делу прошел в сокращенном порядке, без допроса свидетелей и изучения материалов дела.

- Кенжатаева вызвала такси в ночь с 5 на 6 февраля 2024 года, ее муж был в алкогольном опьянении. Муж неосторожно чихнул и кусок яблока попал на водителя, - зачитала обвинительное заключение прокурор Балжан МУКАНОВА. - Водитель отказался дальше везти пассажиров и попросил выйти. На улице Галкин ударил мужа Кенжетаевой, она начала выражаться нецензурно, оскорбила честь и достоинство русской нации.

Кенжетаева полностью признала вину, несколько раз извинилась.

Фото из архива "НГ"

- Он не чихнул и не кашлянул, а специально плюнул в меня яблоком! - уточнил потерпевший. - Прошу строго ее не наказывать.

В прениях Галкин еще раз сказал, что не настаивает на лишении свободы. Кенжетаева попросила строго ее не наказывать.

- У меня нет претензий к русским! - сказала она. - Мне не понравилось, что он снимал видео и выложил его.

Галкин объяснил, что скинул видео в чат водителей, а кто-то из них, видимо, выложил в паблик "Северный Казах".

Подсудимая в последнем слове просила не лишать ее свободы и даже расплакалась.

Напомним, 12 июля в суде был сам потерпевший Галкин. После заседания он рассказал свою версию происходящего журналистам.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ