Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы города Тобыл Кундызай КЕНЖЕТАЕВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 12 июля.

Кенжетаева обвиняется в оскорблении водителя такси, 30-летнего Михаила ГАЛКИНА. Согласно версии обвинения, ночью 6 февраля Кенжетаева и ее муж вызвали такси, за рулем которого был Галкин. Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили, потому что дальше он их не повезет. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя, ругалась нецензурной бранью и даже крикнула: "Орыс, уезжай в свою в Россию!"

В связи с последним обстоятельством дело рассматривается по ст. 174 ч.1 УК РК (разжигание межнациональной розни). Как выяснилось в суде, это тяжкая уголовная статье, по которой грозит до 7 лет лишения свободы, но есть и альтернативный вид наказания - ограничение свободы, либо штраф.

Видео инцидента с оскорблением таксиста было выложено в сеть.

Государственный обвинитель Бакытгуль Тугамбаева на прошлом заседании заявила, что потерпевший подал иск к подсудимой на сумму 300 000 тенге.

Несмотря на тяжесть статьи судья предложил участникам процесса рассмотреть вопрос о полном признании вины подсудимой. Сегодня в суде выяснилось, что по данной статье невозможно заключить такое соглашение.

- Потерпевшая мне выплатила сумму иска в размере 300 000 тенге, - заявил в суде таксист Михаил Галкин. - На сегодняшний день претензий к ней я не имею.

- Тогда дело можно будет рассмотреть в сокращенном порядке, - пояснил судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - Но сегодняшнее заседание откладывается из-за отсутствия переводчика, который необходим подсудимой.

После заседания Михаил Галкин рассказал журналистам свою версию событий.

- Я работал в «Яндекс-такси». Когда приехал на заявку, в салон буквально ввалился мужчина с яблоком, он был пьяным, - пояснил таксист. - Рядом села его жена - Кенжетаева. Мужчина мне сказала: "Салам алейкум!" Я ответил: "Здравствуйте!" Он снова повторил: "Салам алейкум!" Я ответил: "Алейкум асалам!" На что услышал ругательство на казахском языке. Так как я немного понимаю казахский язык, я его понял, но все равно повез их. Мужчина и женщина начали рассказывать между собой на казахском. Из услышанного я понял, как жена сказала: "Ну если тебе не слабо, то делай!" И тогда мужчина плюнул в меня и попал остатками яблока. Именно плюнул, а не чихнул. Но и тогда я не хотел конфликта. Сказал им: "Выходите из машины, я вас не повезу!".

По словам Галкина, супруги со скандалом вышли. Мужчина накинулся на него с кулаками, и он был вынужден "дать ему в нос в целях самообороны". Тогда подбежала Кенжетаева, ударила ему между ног, продолжила оскорблять, материться, и несколько раз повторила: "Орыс, езжай в свою Россию!" Тогда он вызвал полицию, при которой она вела себя точно также. Видео уже с участием правоохранителей и попало в сеть.

По словам Галкина, конфликт Кенжетаева продолжила и на следующий день в медвытрезвителе. Кстати, согласно экспертизе, она была трезвой, хотя таксист в этом сильно сомневается.

- Звучало еще много оскорблений, - пояснил журналистам Михаил Галкин. - И еще ее возмутило, почему приехавшие на вызов полицейские парни казахи помогают мне, русскому. Они пытались объяснить, что дело не в национальности, а в оскорблениях, но она не унималась. Еще поразило, что до сегодняшнего дня она даже не извинилась. И то только, когда я ей напомнил об этом...

У Галкина есть много видео этого конфликта. Тем не менее все претензии он снял.

- Как выяснилось, у нее четверо детей, я не хочу, чтобы ее посадили, да еще и на 7 лет! - объяснил ситуацию таксист.

Согласно материалам дела, Кенжеатева работала техничкой в суде города Тобыл, но после этого инцидента ее уволили, так что теперь она еще и безработная.

Очередное заседание по делу назначили на 17 июля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ