Главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы города Тобыл Кундызай КЕНЖЕТАЕВОЙ началось в суде № 2 Костаная сегодня, 4 июля.

Кундызай Кенжетаева (слева)



Кенжетаева обвиняется в оскорблении водителя такси, 30-летнего Михаила ГАЛКИНА. Согласно версии обвинения, ночью 6 февраля Кенжетаева и ее муж вызвали такси, за рулем которого был Галкин. Суть конфликта пока не уточняется, но сказано, что муж Кенжетаевой неосторожно закашлял, либо чихнул, либо специально плюнул и попал на водителя. Галкин остановил машину, и сказал, чтобы пассажиры выходили, потому что дальше он их не повезет. Тогда Кенжетаева начала оскорблять водителя, ругалась нецензурной бранью и даже крикнула: "Орыс, уезжай в свою в Россию!"

В связи с последним обстоятельством дело рассматривается по ст. 174 ч.1 УК РК (разжигание межнациональной розни). Как выяснилось в суде, это тяжкая уголовная статье, по которой грозит до 7 лет лишения свободы, но есть и альтернативный вид наказания - ограничение свободы, либо штраф.

Видео инцидента с оскорблением таксиста было выложено в сеть.

Сегодня в суд потерпевший не явился, как и переводчик, который необходим подсудимой, поэтому рассмотрение дела по существу отложили.

- Вы не рассматриваете вопрос о заключении процессуального соглашения? - поинтересовался у адвоката подсудимой судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ.

Адвокат ответил, что на данном этапе подсудимая готова признать свою вину в полном объеме, раскаивается, но все будет зависеть от мнения потерпевшего.

- Потерпевший подал гражданский иск на сумму 300 000 тенге, - уточнила государственный обвинитель. - Его мнение нужно обязательно учитывать.

На следующем судебном заседании, которое назначили на 12 июля, с учетом согласия потерпевшего дело могут рассмотреть в сокращенном порядке при условии полного признания вины подсудимой.

От редакции: После публикации сообщения об этом процессе на странице "НГ" в Telegram в редакцию позвонил Михаил Галкин и сообщил, что не получал повестку в суд. На следующем заседании он намерен рассказать, что произошло ночью 6 февраля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ