В Актау неизвестные живодеры сбросили котят с семиэтажного дома в 11-м микрорайоне, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ладу".

Фото - lada.kz

По словам жильцов высотки, один котенок оказался на крыше пристройки, а второй лежал на бетонной плитке. Люди предполагают, что их скинули с верхних этажей. Кто именно, неизвестно.

- Никакой гуманности, настоящие живодеры. Как можно так безжалостно обойтись с детенышами, - сожалеет жительница дома Раиса.

Полицейские провели поквартирный опрос дома, где произошел вопиющий инцидент. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что расследуют уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

- Принимается комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых, - заявили в ведомстве.

Напомним, что "НГ" в этом году писала также о жестоком обращении с собаками в Аркалыке. Недавно о подобных случаях жестокого обращения с животными в этом городе сообщала и наша читательница.