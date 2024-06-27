27 июня 2024, 11:29

Хотела обратиться к вам за помощью, чтобы вы помогли осветить факты убийств бродячих животных в г. Аркалык , так как обращения в местную полицию не привели к результату, виновных не выявили, уголовное дело закрыли безосновательно.

Отчёт по февральскому отстрелу

20 марта я обратилась с заявлением в УП г. Аркалык по факту отстрела бродячих собак, в числе которых была и хозяйская собака. Факт убийства животных произошел 7 февраля 2024 года и бурно обсуждался в ватсап-группах, из которых я узнала и о заказчике отстрела и удалось в качестве доказательств причастности данного человека к отстрелу добыть подтверждающие аудиозаписи и переписку с отчетом об отстреле. Все эти доказательства я прикрепила к моему заявлению. Но расследования конкретно по этому случаю проведено не было.

Хозяйская собака от 7.02.24

21 марта, в день празднования Наурыза, в соседнем дворе от центральной площади ,где проходили гуляния, нами - общественными инспекторами в области ответственного обращения с животными и неравнодушными жителями города - были обнаружены 2 собаки со стрелянными ранами, одна из которых выжила, другая умерла до момента обнаружения. Было написано еще одно заявление, на основании которого уже возбудили уголовное дело по ст. 316 "Жестокое обращение с животными". Выжившая собака была осмотрена ветеринарным фельдшером и врачом, проведена операция, собаку поместили на передержку. Труп передали полиции, как вещественное доказательство.

24 марта мною было обнаружен еще один труп собаки, написано очередное заявление, труп передан полиции.

Стрельба от 21.03

Вторая собака с таким же ранением, 21.03

Все 3 заявления объединили в одно производство. 2 месяца проводились какие-то действия или наоборот бездействия сотрудниками полиции, итог меня ошеломил – дело закрыли на основании отсутствия состава преступления!!! Так как факт отстрела не подтвердился по СЛОВАМ ветеринарного врача, который осмотрел всего лишь одну выжившую собаку по факту от 21 марта, и по его словам собаку покусала другая собака! Понимаете? Укусившая собака была ОДНОЗУБАЯ и оставила на теле пострадавшей собаки 2 большие дырки с одной и с другой стороны.

Труп собаки по заявлению от 24.03

Я писала в городскую прокуратуру, я несколько раз выходила с ходатайствами на местное УП о признании меня потерпевшей, я писала в Департамент полиции Костанайской области, везде получала отписки, меня максимально отстранили от участия в деле, присвоив статус свидетеля, и в ответах только расписывали мои права о том, что мне не положено ничего знать. Пишу повторные запросы в областную прокуратуру и департамент полиции. Ответов на мои вопросы , почему отработали только одно заявление, я так и не получила. А самое главное, что в ходе следствия не была проведена экспертиза ни по одному телу, от вещдоков полиция просто избавилась. Причем на личных встречах с сотрудниками УП г. Аркалыка меня постоянно пытались ввести в заблуждение, что тела то на экспертизу отдавали в местную ветстанцию, то в г.Костанай, то в Акмолинскую область.

Мои вопросы:

-почему на основании СЛОВ ветеринарного врача закрыли дело, в котором фигурировало 3 заявления по разным фактам.

-почему не проведена экспертиза

-почему меня не признали представителем потерпевшего, а признали местную ветстанцию, которая явно не подавала ходатайств и в общем никак не участвует в работе с бродячими собаками в городе.

Замечена одна и та же машина

Самое мерзкое, что отстрелы продолжаются. Не отловы и хотя бы какое-то гуманное усыпление, а жестокие расправы. Уже в июне отстреляли хозяйских собак. Смотрела видео с камеры наблюдения - это зрелище не для слабонервных. Из проезжающей машины стреляют, собака в агонии извивается и умирает на руках подбежавшей хозяйки. Кстати, такая же машина (скорее всего, она и есть) замечена на камерах видеонаблюдения от 21 марта. Так что лично у нас, зоозащитников и зооволонтеров, сомнений в организованном отстреле уже не возникает.

Остаются только вопросы к местной власти и к правоохранительным органам КОГДА ЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ и в городе начнется выполнение ЗАКОНА об ответственном отношении к животным.

Фото тел собак с ранами прилагаю.