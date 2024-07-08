Спикер сената Маулен АШИМБАЕВ рассказал о системном влиянии трат из Нацфонда на экономику, передает Tengrinews.kz.

Маулен Ашимбаев. Кадр из видео (Tengrinews.kz)

На презентации сборника аналитических материалов по достижению целей устойчивого развития Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы о Национальном фонде, отметил, что сегодня видна разбалансировка бюджета.

- Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем. Откуда вот эти средства, которые не поступают? Это средства Нацфонда и это заимствования. Тратя больше и не обеспечивая производимости в экономике нашей страны, мы этими огромными расходами разгоняем инфляцию, разгоняем цены. Соответственно, Национальный банк повышает процентную ставку до 14 процентов, было и больше – 16 процентов. Тем самым, чтобы сдержать инфляцию, мы через высокую процентную ставку ограничиваем предпринимательскую активность в стране, а, следовательно, и экономический рост, - объяснил спикер сената.

По его словам, есть и вторая часть проблемы - из-за постоянного притока долларов переоценивается курс тенге.

- Переоцененный тенге – это дорогой экспорт, дешевый импорт. Наши товаропроизводители оказываются в невыгодном положении по сравнению с товаропроизводителями Китая, России, Турции и других стран. Они проигрывают им по ценам и, соответственно, снова не растет внутреннее производство, промышленность, а это действует на экономический рост. Получается парадоксальная ситуация – чем больше мы тратим, тем самым мы ограничиваем наше развитие", - сказал Ашимбаев.

Напомним, "НГ" также сообщала о том, сколько 18-летние могут получить из Нацфонда в этом году, а также, что делать если ребенка нет в базе и ему не начислили деньги.