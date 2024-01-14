В Министерстве финансов подсчитали количество детей и совершеннолетних, которые получат выплаты из Национального фонда в 2024 году. Имея данные о количестве казахстанских детей и общей сумме перечислений из Нацфонда, корреспондент Tengrinews.kz посчитала, сколько может быть начислено каждому ребенку в этом году.

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Директор департамента бюджетного кредитования нацфонда Айбол АРГЫНГАЗИНОВ сообщил, что в силу вступили законодательные изменения о начислении детям денег из Нацфонда.

- Это позволит более 7 миллионам молодым казахстанцам получить первые начисления , - сказал Арынгазинов. - Более 300 тысяч детей смогут воспользоваться средствами нацфонда в 2024 году для оплаты обучения и улучшения жилищных условий.

Оператором по учету активов и требований, целевых накоплений на накопительных счетах, осуществлению выплат определен Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Всем детям - гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, - ежегодно будет начисляться 50 процентов от инвестиционного дохода Нацфонда. При этом доход усредняется за 18 лет, предшествующих отчетному году. Все дети за отчетный год получают одинаковую сумму.

Суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.

До достижения детьми 18 лет целевые требования будут начисляться без права досрочного снятия. В год достижения детьми 18 лет целевые требования будут зачислены на целевой накопительный счет и после достижения 18 лет совершеннолетние лица получат право использовать накопления на две цели - на улучшение жилищных условий и оплату образования. Выплаты не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом.

Известно, что детям будет начислено около 695,5 миллиона долларов, включая достигающих 18-летия в 2024 году.