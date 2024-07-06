8 апреля местные СМИ писали, что российский рэпер МORGENSHTERN (Алишер Моргенштерн - "НГ") заявил в своем Тelegram-канале, что пострадавшим от паводка в Костанае будет оказана гуманитарная помощь, что якобы в наш город уже выехала фура. "НГ" разбиралась правда это или нет.

Отмечу, что Моргенштерн также в тот день открыл сбор средств пострадавшим от паводка в Костанае и Орске (город в Оренбургской области РФ, его также топило талыми водами весной этого года - "НГ"), а также пострадавшим 22 марта во время терракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.

В тот же день я написал рэпперу в direct в Instagram, в итоге он мне не ответил. Поэтому, опять же 8 апреля, попробовал связаться с его менеджерами уже в Telegram-канале музыканта. Получилось!

- На данный этап времени фура с гуманитарной помощью только готовится. Как только она будет готова, мы дадим все контакты, - ответил мне администратор Telegram-канала MORGENSHTERN Коваль (имя и фамилия не указаны - "НГ"). - В данный момент мы собираем только информацию о местоположении людей (имею ввиду пункты, где они собираются). В эти места мы как раз и будем привозить гуманитарную помощь.

Я спросил сколько дней это займет, ведь пострадавшие недолго остаются в пунктах эвакуации.

- А куда они денутся из пунктов эвакуации? - спросил Коваль.

Я поzснил, что эти пункты временные и как только вода оступит, то пострадавшие вернутся в свои дома, поэтому команде Моргенштерна лучше поторопиться со сбором гумпомощи. Также корреспондент "НГ" предоставил администратору канала список всех эвакопунктов в Костанае и Костанайском районе.

11 апреля в своем Telegram-канале Алишер Моргенштерн сообщил, что он и его команда только закончили сбор гуманитарной помощи для Орска.

- Это 16-17 фур - 64 тонны груза. Оренбургу, по нашей информации нужно больше. Костанаю - столько же, - написал Моргенштерн. - Мы просим помощи у оптовых баз, потому что одну мы опустошили полностью. Если вы где-то рядом - дайте знать. Нужны постельное белье, раскладушки, сапоги и т.п. Предметы первой необходимости.

В тот же день Коваль пояснил мне, что не может назвать точную дату отправки 16-17 фур с гуманитарной помощью в Костанай.

В итоге 18 апреля он перестал отвечать на мои сообщения, также как и 17 июня и 18 июня.В Telegram-канале, да и вообще публично и в своих других соцсетях, сам Алишер Моргенштерн тоже ничего не сообщал насчет доставки в Костанай, Орск и Оренбург гуманитарной помощи.

В июне "НГ" попробовала связаться с городской администрацией Орска по электррнной почте указаной на их сайте. В итоге нам так и не ответили поступали ли им сообщения от команды МORGENSHTERNа и получал ли город какую-либо гумпомощь от него.

С таким же вопросом 2 июля я обратился в местное СМИ "Урал56.ру" в их Telegram-канале. Его админ сообщение прочитал, но к сожалению так ничего и не ответил.

В конце июня мы также обращались в пресс-службу акимата Костаная, но нам также пока на этот вопрос не ответили. Ждем ответа.

Здорово, что менеджеры популярного на территории постсоветского пространства исполнителя отвечают на вопросы региональной газеты из Казахстана. Но почему Алишер Моргенштерн и его команда не выполнила свои обещения и тем более не ответила ни "НГ", ни публично в чем причина задержки или перемены планов с отправкой гуманитарной помощи в три города так и осталось загадкой. Возможно когда-то нам удастся ее разгадать.

Скриншоты из переписок из Instagram и Telegram