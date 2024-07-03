В начале июня "НГ" сообщала, что даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального сезона, а в частности горпляж в областном центре. Cейчас ситуация изменилась и погружаться в воду здесь можно, не опасаясь штрафов.

- В данный момент ограниченно готов в связи с восстановлением после паводков. То есть, в связи с проводимыми работами по увеличению береговой линии городского пляжа купание разрешено только в местах обозначенных буйками, - пояснили в пресс-службе ДЧС. - Купаться можно, соблюдая все правила поведения на водоемах.

Как сообщает ведомство на своей странице в Instagram, сотрудники ДЧС сейчас активно проводят рейды на акваториях региона. Это необходимо для предотвращения трагических случаев и гибели людей на водоемах.

- В ходе мероприятий ежедневно привлекается большое количество спасателей и техники: 120 специалистов, 35 единиц автомобильной и спасательной техники, а также 18 единиц плавательных средств, включая катеры и лодки, - сообщается в тексте поста. - Кроме того, активно функционируют 7 мобильных спасательных постов в различных районах области, где потенциально высок риск ЧП.





Как отмечают в ведомстве, сейчас уже видны результаты проведенных мероприятий: за первый месяц лета привлечены к административной ответственности за нарушений правил поведения на водоемах более 20 человек, общая сумма штрафов составила более 270 тыс. тенге.

Напомним, что 21 июня на брифинге в РСК заместитель начальника ДЧС Жанибек КАРИМБАЕВ сообщил, что с 10 по 20 июня на водоемах области утонуло 9 человек.

- Если честно, общественных спасателей не хватает, - признал он. И обратился к жителям области: - Если молодые люди хотят нам помочь, мы их научим плавать и оказывать медицинскую помощь.

Мы попросили в пресс-службе ДЧС прокомментировать, изменилась ли ситуация со спасателями. В ведомстве пообещали уточнить дополнительно.

Фото пресс-службы ДЧС и из архива "НГ"