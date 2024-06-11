Сегодня, 11 июня, вопросы безопасности на воде были вынесены на областное совещание. Повод легко прочитывался: вчера сразу два человека утонули во время купания в окрестностях Аркалыка и неподалеку от жилого массива Амангельды.

Хотя горпляж еще закрыт, здесь уже отдыхают люди / Фото Олега ПАКА

- В области на сегодня 26 мест, разрешенных для купания. Из них 8 коммунальных пляжей и 18 частных, - сообщил журналистам заместитель начальника департамента по ЧС Жанибек КАРИМБАЕВ. - Нашими сотрудниками совместно с полицией, военнослужащими Национальной гвардии, волонтерами были изучены водоемы области и определены 228 мест, запрещенных для купания. Они не оборудованы, не предназначены для отдыха на воде. Погибший 10 июня подросток, ученик СШ № 30 Костаная, купался как раз в таком месте, несмотря на установленный запрещающий знак.

Трагический случай в Аркалыке был связан с тем, что компания из 13 человек отдыхала на природе. Двое плавать не умели, один из них утонул. Купались также в необорудованном месте.

Однако на сегодня и с купанием на многих официальных пляжах придется повременить. Они к сезону пока не готовы.

- Горпляж в Костанае - буи еще не установлены, спасателей нет, - констатировал на совещании аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

По словам Каримбаева, этот пляж продолжают приводить в порядок после паводка.

Жанибек Каримбаев / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Потом пляж будет проверен на соответствие Правилам безопасности на воде, - пояснил Жанибек Каримбаев, - прежде всего там должно быть проведено обследование дна нашими водолазами, установлены буи, разрешающие и запрещающие знаки, информационные стенды с указанием телефонов полиции, местных исполнительных органов. Также там должны дежурить спасатели. Подготовительная работа ведется, но пока официально пляж не открыт.

Кстати, купание в запрещенных местах (где есть соответствующий знак) является административным нарушением. Возможный штраф - от 7 МРП. По словам заместителя начальника департамента, их служба совместно с полицией, волонтерами, спасателями проводит рейды на водоемах области. Что касается готовности санкционированных пляжей, то ДЧС всем владельцам и исполнительным органам разослал информационные письма, напоминая, что дно всех пляжей должно быть обследовано водолазами. Это особенно актуально после паводка, когда вода прибивала к берегам все, что угодно, вплоть до остовов старых машин. Водолазы выдают акт по итогам обследования - разрешено купаться в этом месте или нет.

- Они могут помочь от чего-то очистить дно, но если там куча железа, то водолаз это указывает в акте, тогда надо привлечь дополнительные силы, технику. На сегодняшний момент к нам по вопросам обследования дна обращались с двух пляжей, - уточнил Каримбаев, - но и купальный сезон все-таки начался совсем недавно. За прошлый год мы оштрафовали двух владельцев пляжей. И если не ошибаюсь, в этом году их пляжи уже подготовлены. Но я хочу подчеркнуть: не надо ждать какой-то команды, владельцы пляжей должны ответственность чувствовать. Речь идет о человеческих жизнях. Требования безопасности продиктованы никак не гонкой за штрафами.

Около пляжа дорожки выкладывают брусчаткой / Фото Олега ПАКА

СМИ попросили его прокомментировать также идею исполнительной власти о том, что самые популярные, но не оборудованные места для купания, надо дотягивать до статуса простейших пляжей. Главное - обеспечить безопасность отдыхающим. Это возможно?

- На всех жителей спасателей не хватит, - ответил Жанибек Каримбаев. - Мы предлагаем такой вариант - акимы населенных пунктов приводят в порядок и оборудуют такие зоны, обращаются за обследованием дна водоемов, подыскивают волонтеров или дружинников. Мы их обучим. И справку дадим, что они владеют нужными навыками и умеют оказывать первую доврачебную помощь.