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Два человека утонули в один день в Костанайской области. Один из них подросток

11 июня 2024, 10:21 |  Происшествия

Первый инцидент произошёл в местности Лекерь Кайындинского сельского округа города Аркалык. Мужчина 2003 года рождения купался в необорудованном месте реки Торгай, сообщает пресс-служба ДЧС. Спасатели извлекли тело погибшего.

Фото Олега ПАКА

Второй случай произошёл в жилом массиве Амангельды Костаная.

- Близ реки Тобол были обнаружены детские вещи, мобильный телефон и велосипед несовершеннолетнего, - говорится в сообщении. - Силами спасателей из реки извлечено тело подростка 2010 года рождения без признаков жизни.