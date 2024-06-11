Мажилис рассматривает законопроект, разработанный Агентством по противодействию коррупции, который предусматривает введение публичного реестра коррупционеров. Поможет ли эта мера в решении одной из главных проблем Казахстана? Да. Она поможет формированию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.

Да. Перспектива попасть в публичный реестр напугает потенциальных коррупционеров.

Нет. Стремление решить проблемы с помощью взятки сильнее любой публичности.

Нет. Общество позитивно относится к коррупции как к лучшему способу решения вопросов.

