Президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского правительства.

Премьер республики Олжас Бектенов встретил российского лидера в аэропорту.

За 5 лет товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 56,5 процента, составив 66 миллиардов долларов. В январе - апреле 2024 года объем взаимной торговли внутри организации составил 19,1 миллиарда долларов. За аналогичный период товарооборот республики с РФ достиг 7,4 миллиарда долларов, привела данные пресс-служба.

Накануне в Казахстан прилетел с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Он также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

Напомним, что в рамках проведения форума приграничного сотрудничества Казахстана и России 9 ноября 2023 года в Костанае побывала и российская делегация. При этом ни президент Казахстана, ни президент России в областной центр не приехали, хотя все ждали их приезда.

Подключение из Акорды проходило в закрытом зале, длилось около часа и предназначалось для очень узкого круга хозяев и гостей форума. Представители СМИ находились в отдельном пресс-центре и слушали президентов в прямом эфире телеканала «Хабар-24» без возможности задать вопросы, пусть даже посредством телемоста.

Фото пресс-службы правительства Казахстана и из архива "НГ"