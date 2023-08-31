В конце июня 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным «предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года». И, пользуясь возможностью, подтвердил «принципиальную позицию Казахстана относительного дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства». В Костанае о том, что осенью к нам приедет максимум Путин, минимум - делегация из России, знают давно. Местные власти не скрывают, что готовятся к форуму уже год, но он все равно оказался почти правительственной тайной, покрытой бюджетным мраком.

Здание Smart-Центра построили в рекордные сроки / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

И к встрече, и в рамках планов

Конкретные объекты, которые строятся к проведению межрегионального форума, озвучил «НГ» аким Костаная Марата ЖУНДУБАЕВ еще 26 мая этого года:

- В рамках подготовки к Межрегиональному форуму планируется строительство Smart-центра, реконструкция северной части Притобольского парка, ремонт освещения на улицах города, изготовление и установка остановочных павильонов, озеленение улиц, реконструкция фонтанов, замена брусчатки, ремонт фасадов многоэтажных домов, капитальный ремонт домов и оформление города, средний ремонт пр. Абая в границах улиц Тауелсиздик - путепровод, строительство дороги между северо-западной частью города и микрорайоном Аэропорт.

Госзакупку на лавочки и урны из мраморной крошки провели по статье о президенте РК и иных охраняемых лицах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Как пояснил Жундубаев, на реконструкцию Северной части Притобольского парка из республиканского и областного бюджетов выделено 1,5 млрд тенге. На реконструкцию фонтанов - 280 млн тенге, на установку урн и лавочек из мраморной крошки - 100 млн тенге. На озеленение улиц соснами из Башкирии - 595 млн тенге.

Средства на реконструкцию фонтанов выделили «одному источнику» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- По окончании реконструкции парка строящаяся новая набережная будет продолжением и единым целым с ранее построенным в 2021 году триатлон-парком, - уточнил аким областного центра. - Кроме того, в парке будут оборудованы пирсы, а также рабочим проектом предусмотрены зоны отдыха для всех групп населения, детские и спортивные площадки. Реконструкцию парка планируем завершить до конца 2023 года.

При этом Жундубаев особо отметил: «Акимат города не планирует проводить посещение парка гостями форума или проводить мероприятия на площадке парка в рамках форума». И вообще все работы по благоустройству Костаная, ремонту дорог и строительства «в первую очередь проводятся в рамках ежегодных плановых работ».

Для чего тогда подводить эти работы под форум? Видимо, чтобы «выбить» больше средств из республики. Хотя госзакупку по реконструкции триатлон-парка провели путем открытого конкурса. В отличие от других объектов.

«Для обеспечения деятельности президента...»

Конкретизировал информацию по объектам экс-руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Данияр САБИТОВ.

- Реконструкция триатлон-парка осуществляется по договору № 66 с ТОО «Golden City DS» по итогам открытого конкурса, - сообщил он. - Смена бордюров - по договору № 3 с ТОО «АБЗ плюс» по лоту «Средний ремонт улиц методом ресайклирования пр. Абая от ул. Тәуелсіздік до путепровода в г. Костанай», заключенного по итогам открытого конкурса.

На этом, как мы поняли, открытые конкурсы закончились. Дальше начались те, которые имеют отношение к президенту страны и другим охраняемым лицам.

Благоустройство Центрального сквера тоже прошло в рамках подготовки к межрегиональному форуму / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Установка лавочек и урн производится в рамках договора № 116 с ТОО «Таза жол АТ» по благоустройству прогулочной зоны в центральном парке. Уходные работы за деревьями включены в перечень мероприятий в рамках договоров №№ 101, 102, 103 по озеленению города. Реконструкция фонтанов осуществляется по договору № 127 с ТОО «БИ-СУ», - отдельно перечислил Данияр Сабитов. И пояснил: - Данные договоры заключены по основаниям п.п. 32 п. 3 ст. 39: приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц, содержания, обслуживания и функционирования государственных резиденций, автотранспортных средств и воздушных судов, предназначенных для обслуживания Президента РК и иных охраняемых лиц, а также приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для проведения мероприятий с участием Президента РК и иных охраняемых лиц в соответствии с законодательством РК (Закон РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года № 434).

Сразу возник вопрос: как озеленение, установка лавочек, урн и реконструкция фонтанов относятся к «обеспечению деятельности президента РК и иных охраняемых лиц»? Токаев и Путин сажать сосны точно не будут, а тем более ухаживать за ними. Да и на новую лавочку в Центральном сквере тоже вряд ли присядут.

- Ключевой момент здесь: «а также приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для проведения мероприятий с участием Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц», - пояснил «НГ» казахстанский юрист по госзакупкам Александр КРУГЛОВ. - Соответственно, любые элементы благоустройства, зеленого строительства, реконструкция фонтанов, исходя из последней фразы в конструкции нормы, начинающейся с «а также...», под нее подходят. Такая формулировка дает очень широкое толкование. Президент приезжает, и все места, где он появится, подходят под эту формулировку. На практике так оно и происходит, поэтому формально нарушений нет. Все, что перечислено, будет связано с участием президента или иных охраняемых лиц.

Дают полномочия решать

Эта же приписка не только позволяет заключать договоры из одного источника, без конкуренции среди поставщиков, но и дает возможность отдать лакомый лот своему человеку. С этим соглашается известный казахстанский юрист Сергей УТКИН.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин встречались в ноябре 2022 года / Фото akorda.kz

- По деревьям, бордюрам, лавочкам и урнам вопрос заключается только в одном - почему эти товары, работы и услуги закупались без конкурсов? В ответе дается ссылка на п.п. 32 п. 3 ст. 39 Закона «О государственных закупках», в котором действительно предусмотрен закуп из одного источника для приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для «…проведения мероприятий с участием Президента Республики Казахстан», - отмечает Уткин. - Так что вновь хитрые приписочки в законе дают широкие полномочия исполнительной власти самой решать - сколько, как и на что тратить народные средства. Поэтому перед приездом президента в любую область или на любой объект в спешке марафетят инфраструктуру, пуская главе государства пыль в глаза, а кто-то на этом еще и очень хорошо наживается.

Напомним, озеленение Костаная к форуму обошлось бюджету в 595 227 668,16 тенге. На эти деньги еще в апреле купили 1 626 сосен, 255 пирамидальных тополей, 75 056 единиц кизильника, посев газона 22 200 кв. м.

На высадку сосен из Башкирии, кизильника и пирамидальных тополей потратили более 500 млн тенге / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Как позже комментировал аким Костаная, в эту сумму вошли: покупка саженцев в питомнике Башкирии, подготовка лунок, обработка корней саженцев стимулятором корнеообразования, закладка удобрений до посадки, посадка, пролив саженцев с добавлением поверхностного удобрения, подвязка саженцев к колышкам, подготовка ленточной траншеи для посадки кизильника, закладка удобрений с плодородным черноземом до посадки, снова пролив саженцев с добавлением поверхностного удобрения. А также затраты на транспортировку и уход за саженцами за один вегетационный период (полив, прополка пристволовая от сорняков, пролив удобрениями, опрыскивание от грибковых заболеваний и вредителей, дождевание дерева и кустов, стрижка кизильника по согласованию).

Уже спустя месяц часть сосен пожелтела и их убрали, пояснив, что это «допустимый процент потерь».

Чиновники регулярно подчеркивали, что озеленили город за такие миллиарды именно к форуму. И добавляли: высадили сосны, тополя и кизильник вдоль тех улиц, по которым поедет делегация из России, чтобы встретиться с казахстанской стороной в новеньком Smart-Центре.

Smart-Центр за 10 месяцев

Построенное с нуля здание Smart-Центра вызывает еще больше вопросов. О нем впервые заговорили в апреле 2022 года, но ни слова не было о том, что объект готовят к осеннему форуму 2023 года. В связи с чем можно предположить, что его тоже «подтянули» под проведение знакового мероприятия, чтобы выделить не только как можно больше средств, но и сделать это как можно быстрее. Ведь львиная доля на его возведение поступила из святая святых - резерва Правительства РК.

Здание Smart-Центра начали строить в октябре 2022 года, но заключенный договор на сайте госзакупок мы не нашли / Фото из архива «НГ»



Руководитель управления архитектуры и градостроительства акимата костанайской области Берик ТАНЖАРИКОВ в ответ на официальный запрос «НГ» сообщил: главной целью строительства Smart-Центра для детей школьного возраста является «реализация государственной образовательной политики в области дополнительного образования детей, объект позволит молодежи развивать свои способности и таланты в области искусства, научно-технического и IT-направлений».

К новому зданию можно перейти по специальным мостикам / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- Данный проект является уникальным, занимает авангардную позицию в развитии новых, наиболее востребованных IT-технологий, - пояснил Танжариков. - Приоритетным направлением является развитие проектно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества, соответствующее наиболее перспективным направлениям развития современной науки и техники. Положительное заключение государственной экспертизы проекта получено 23 августа 2022 года. Общая стоимость проекта составила 11,3 млрд тенге. На реализацию проекта в рамках действующего законодательства РК о государственных закупках заключен договор на проведение строительно-монтажных работ с подрядной организацией ТОО «BI Global» на сумму 10,7 млрд тенге. Средства на реализацию проекта выделены из средств резерва Правительства РК и средств местного бюджета. Завершение строительства объекта запланировано на сентябрь 2023 года.

На территории Smart-Центра строят фонтан / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Судя по ответам, между первым упоминанием о строительстве Smart-Центра в апреле и положительным заключением экспертизы в августе прошлого года прошло 4 месяца. А возвели здание всего за 10 месяцев, включая разработку ПСД, экспертизу и дорогостоящее строительство. Вот что резерв правительства животворящий делает!

Рядом с фонтаном построят еще две беседки / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

И это почти не шутка. Резерв правительства действительно позволяет оперативно выделять средства в огромных количествах. Но только в некоторых ситуациях: на чрезвычайные ситуации, на покрытие дефицита в местных бюджетах и на... неотложные нужды.

Коварные «приписочки»

К чему из перечисленного можно отнести миллиардные траты на строительство Smart-Центра мы, честного говоря, не поняли. Поэтому направили запрос премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову, у которого конкретно спросили: можно ли использовать деньги резерва правительства на строительство здания? Пусть даже большого и уникального, как его описывают местные чиновники, и даже если там пройдет разовая встреча глав государств? Смаилов перенаправил запрос в отдел внутренней политики акимата Костаная.

На что тратят деньги из резерва правительства / Рисунок Дениса ШЛЕМИЧА

- Согласно статье 19 «Общие положения о резервах Правительства РК и местных исполнительных органов», резервы Правительства РК и местных исполнительных органов образуются в составе республиканского и местных бюджетов для финансирования затрат, не запланированных при разработке республиканского и местных бюджетов в силу их непредвиденности и требующих безотлагательного финансирования в текущем финансовом году, - сообщил в ответе руководитель отдела внутренней политики Олжас ДУЙСЕКОВ. - Резерв Правительства РК включает: 1) чрезвычайный резерв; 1-1) резерв для жизнеобеспечения населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2) резерв на неотложные затраты; 3) резерв на исполнение обязательств по решениям судов; 4) резерв на покрытие дефицита наличности областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы.

Дуйсеков также отметил: резерв на неотложные затраты используется в целях устранения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности РК или ее административно-территориальной единицы, а также жизни и здоровью людей. Резерв на неотложные затраты может использоваться на иные непредвиденные затраты, определяемые решениями Правительства РК.

Как мы поняли, строительство Smart-Центра отнесли к большим неотложным нуждам и даже оправдали политической целью. Но ответ все равно получился из серии «неожиданно».

- Цели, на которые могут расходоваться средства из резервов правительства и местных исполнительных органов, определены в главе 4 Бюджетного кодекса, - комментирует этот момент Сергей Уткин. - Средства на строительство Smart-Центра для детей выделяли на основании п. 2 ст. 20 Бюджетного кодекса - резерв на неотложные затраты. По большому счету этот пункт тоже не подходит, ведь по нему средства выделяются для устранения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Казахстана или ее административно-территориальной единице, а также жизни и здоровью людей. Но в этом пункте есть приписочка: резерв Правительства РК на неотложные затраты может использоваться также на иные непредвиденные затраты, определяемые решениями Правительства РК. В принципе эта приписка фактически заменяет и отменяет всю главу 4 Бюджетного кодекса, потому что она дает Правительству право тратить резервы на что угодно. В этом вся суть разделения властей в Казахстане. Вроде бы Парламент определяет, куда и как тратить народные деньги. Но на самом деле практически все решает сама исполнительная власть, возглавляемая Правительством.

Без заседания и договора?

Сергей Уткин обратил внимание на то, что в ответе указаны два постановления Правительства, согласно которым были выделены средства из резерва: от 29.09.2022 № 770 и от 01.03.2023 № 175. Однако ни на сайте самого Правительства РК, ни где-либо еще тексты указанных постановлений не выложены.

- Согласно закону, постановления Правительства принимаются большинством голосов от общего числа членов Правительства. Правда, заседания Правительства в указанные дни не проводились, но регламент предусматривает также возможность заочного голосования, - отмечает юрист. - Поэтому вам следует запросить в Правительстве протоколы голосований по этим постановлениям, в которых должны быть отражены фамилии всех членов Правительства и как они проголосовали.

По загадочному строительству Smart-Центра в итоге пришлось отправлять два запроса: один в правительство, второй - в местное управление архитектуры и градостроительства. На момент подготовки публикации мы не нашли на сайте госзакупок договор между заказчиком и ТОО «BI Global», которое указало в качестве генерального подрядчика управление архитектуры.

Между тем огромное здание стоимостью больше 11 млрд тенге уже практически готово. Сейчас идет благоустройство территории, включающее установку фонтана и двух беседок. Этот момент ни в статье об охраняемых лицах, ни в Бюджетном кодексе точно не оговорен, поэтому загадок перед самым форумом все больше. Пытаемся их разгадать к следующему номеру «НГ».

А пока сравниваем некоторые другие разовые выплаты из резерва, которое озвучило правительство РК в этом году:

- на завершение строительства магистрального газопровода с установкой автоматизированной газораспределительной станции от газопровода «Жанаозен - Актау» - 3 млрд 695 млн 925 тыс. тенге,

- на инициативы, направленные на предотвращение возникновения лесных пожаров, - 1,2 млрд тенге. Из этой суммы 939,4 млн тенге будут направлены на обеспечение дополнительных 923 часов налета авиационных средств для охраны лесов от пожаров,

- на завершение проекта «Расширение опреснительного завода «Каспий» в Актау - 5,08 млрд тенге.

Smart-Центр стоил гораздо больше.

Очевидно, форумные понты дороже любых денег - хоть из бюджетов, хоть из резерва...