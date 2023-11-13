Форум приграничного сотрудничества Казахстана и России провели в Костанае за один день - 9 ноября. Основные сессии, как и предполагалось, прошли в здании Smart-центра, которое построили в рекордно короткие сроки специально для встречи российской делегации.

Территорию вокруг Дворца школьников еще благоустраивают

Президент РК Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин в Костанай не приехали. Участвовали в форуме онлайн. Но даже этот телемост прошел без участия журналистов - в закрытом помещении, где присутствовали заместитель премьер-министра РК Серик ЖУМАНГАРИН, заместитель председателя правительства РФ Алексей ОВЕРЧУК, акимы областей, губернаторы и другие и чиновники двух стран. Представители СМИ находились в пресс-центре и слушали президентов в прямом эфире телеканала «Хабар-24».

Холл Дворца школьников

Почему Smart-центр переименовали в I-qostanay, пока не пояснили

Задолго до начала телемоста корреспондентам «НГ» провели экскурсию по зданию Smart-центра, попутно сообщив, что теперь оно официально называется Дворец школьников I-qostanay.

Алтынай Бектурганова рассказала, что больше всего заявок поступило в кружки научно-технического направления

- Здание занимает территорию более 1 гектара. Стоимость проекта - более 11 млрд тенге, - сообщила старший методист отдела образования акимата Костаная Алтынай БЕКТУРГАНОВА. - На сегодня идет благоустройство территории дворца школьников, на которое выделено 340 млн тенге. Само здание современное, трехэтажное площадью 12 000 кв. м, проектная мощность - 653 участника. При двухсменном обучении услуги дополнительного образования здесь могут получить 1300 детей, проживающих в Костанае. Все абсолютно бесплатно.

Методист рассказала, что от родителей уже поступило 800 заявлений, набор продолжается. За информацией о том, как определить ребенка в кружок, можно обратиться в отдел образования или к директору Дворца школьников.

Организована работа 24 кружков, в которых 48 групп: 25 с государственным языком обучения и 24 с русским языком.

Кабинет во Дворце школьников. Здесь дети могут учиться проращивать зерна



- Работа групп организована по трем направлениям, - пояснила Бектурганова. - 26 групп научно-технического направления: кружки робототехники, программирования, инженерные. 8 - эколого-биологического направления: кружок гидропоники, агрокружок, ландшафтный дизайн. 14 - эстетического направления: кружки актерского мастерства, вокала, фото- и видеомонтажа.

Во всех группах современные компьютеры, новая техника, мебель. Особенно всем понравилась длинная лестница с цветными подушками, на которых можно сидеть.

Лестница с подушками стала топ-локацией для фото и селфи

Форум длился почти весь день. Его итоги озвучили Алексей Оверчук и Серик Жумангарин.

Гимн Казахстана, который транслировали из Акорды, на форуме в Костанае многие слушали стоя

- Сессии были посвящены тематике продовольственный безопасности. С учетом условий, которые сегодня сформировались, она глобально звучит по-особому, - сказал зампред правительства России. - Именно в это время было важно встретиться в регионах с участием глав наших государств и обменяться мнениями по этой важной повестке. Особенно важно, что Россия и Казахстан занимают особую нишу на глобальных сельскохозяйственных рынках. Это важнейшие поставщики на мировые рынки, и здесь наше сотрудничество развивается как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза.

Он добавил, что в России хороший урожай - 147 млн тонн зерна, который позволяет «уверенно смотреть на наше будущее в формате Евразийского союза». А вопросу обеспечения стран союза продовольствием Россия уделяет особое внимание.

Итоги форума озвучили Алексей Оверчук и Серик Жумангарин

- Уже подготовлен проект декларации, который согласован с декларацией, посвященной развитию Евразийского союза до 2030-го и до 2045 года, - объяснил Оверчук. - Уделяли внимание вопросам водообеспеченности в условиях климатических изменений. Россия заинтересована в решении проблем Аральского моря. Отмечали сотрудничество в области аграрной науки. Мы заинтересованы в развитии семеноводства, тестировании новых сортов растений. С учетом возрастающего значения наших стран на международных рынках уделяем особое внимание развитию транспортных коридоров, которые выводят наши страны на рынки глобального юга. Очень важно обеспечивать товарное преимущество нашим аграрным производителям, которое заключается в создании наилучших логистических условий для доставки сельскохозяйственной продукции на эти рынки.

Серик Жумангарин отметил, что форумы стали хорошей традицией, и подчеркнул: товарооборот Казахстана с Россией по итогам 2022 года составил $27 млрд, а по итогам 8 месяцев этого года - уже $17 млрд.

- И это фактически 20% товарооборота Казахстана со всем миром, - сказал вице-премьер Казахстана. - На сегодня РФ - один из наших крупнейших товаро-экономических партнеров. Когда мы выбирали площадку для проведения форума, определили Костанай, поэтому сомнений никаких не было, что нужно говорить о сельском хозяйстве. В селе в Казахстане живет почти 45% населения. Проблема развития села, проблема поднятия уровня жизни сельского населения, кооперации в селе для нас особо важны. Каким образом оставлять молодежь на селе, развивать инфраструктуру АПК, обеспечивать современной техникой, развитие науки на селе - поднимали все эти вопросы. И в конечном итоге - развитие продовольственной безопасности.

Жумангарин рассказал, что Казахстан и Россия договорились о подписании соглашения о пенсионном обеспечении, взаимном признании ученых степеней, открытии новых авиарейсов и новых транзитных маршрутах.

- Большое внимание было уделено транзитно-транспортному потенциалу логистики, поскольку логистика сейчас стала основной причиной, по которой страдает весь мир, - особо подчеркнул он. - В этой связи наши страны сейчас уверенно наращивают логистическое взаимодействие. Глава нашего государства выступил с идеей увеличить скорость на этом направлении. Предложил Казахстан, как один из центров транспортно-логистической кооперации. Решением совета железная дорога Орск-Болашак включена в перечень инвестиционных проектов. Обсуждался вопрос промышленной кооперации. Были приведены примеры существующих коопераций: российская компания строит тепличный комплекс в Туркестанской области, россияне зашли в Таразский сахарный завод. Взаимное доверие рождает новые проекты.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ