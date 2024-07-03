В конце мая «НГ» сообщала о том, что костанайцы жалуются на сокращение количества русскоязычных групп в детсадах города. В отделе образования заверили, что в этом году набор в такие группы ведется, но не пояснили, будет ли их количество ежегодно сокращаться.

«НГ» сделала запрос в отдел образования. И вот что мы выяснили.

15 мая на брифинге в РСК заместитель руководителя управления образования Костанайской области Данагуль СЮНДИКОВА пояснила, что сокращать количество групп с русским языком обучения в детсадах не планируется.

В конце мая корреспондент «НГ» посетил частный детсад «Солнышко». Его учредитель Татьяна КЛЕНЬЁ показала Дорожные карты, которые показывают, что количество русскоязычных групп не только сокращается, но и к 2027 году в некоторых детсадах их не будет вообще.

В отделе образования тогда заявили: информация о прекращении набора детей в группы с русским языком обучения в дошкольных организациях города не является достоверной. И пояснили: в городе достаточно групп с русским языком обучения, а возросшая потребность в группах с казахским языком обучения возникла по запросам родителей. Привели пример: в центре расположены 3 детсада с русским языком обучения («Лесная сказка», «Ак ерке», «Сәби») и 7 детсадов со смешанным языком обучения (№№ 3, 9, 15, 44, «Аружан», «Жастык», «Ақбұлак-Монтессори»).

- Таким образом, родители могут выбрать сад в данном районе с учетом своих потребностей, в том числе и по языку обучения, - отметили в отделе образования. И пососветовали: - По всем возникающим вопросам обращайтесь непосредственно к нам по адресу ул. Байтурсынова, 67.

Однако тенденцию на сокращение групп с русским языком обучения так и не пояснили.

Поэтому «НГ» вновь направила запрос. Спойлер - на вопрос нам опять не ответили, хотя комментировали уже подробнее.

- Согласно ст. 16 главы 3 Закона РК «О языках» («Язык в области образования»), в Костанае был реализован целый комплекс мер, направленных на увеличение охвата детей дошкольным образованием на государственном языке. И, в первую очередь, эта работа проводилась с родителями, руководителями и педагогами организаций образования, - пояснила 17 июня в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим УРАЗБАЕВА. - Это аналитические опросы, разъяснительные беседы на родительских собраниях, взаимодействие школ с близлежащими ясли-садами на предмет преемственности между дошкольным и школьным образованием детей.

Уразбаева отметила, что увеличение групп с казахским языком обучения - это результат изучения потребностей родителей, учета контингента микрорайонов, анализа наличия свободных мест в близлежащих детсадах.

- Сегодня многие русскоязычные родители, понимая важность знания государственного языка, отдают своих детей в группы с казахским языком обучения. Об этом свидетельствует тот факт, что количество детей некоренной национальности в детсадах с казахским языком обучения год от года увеличивается, - пишет руководитель отдела образования. - Ведь чем раньше ребенок начнет изучать государственный язык, тем легче ему будет в дальнейшем обучаться. При этом набор детей в дошкольные организации города ведется как на государственном, так и на русском языках обучения.

Напомним, что учредитель детсада «Солнышко», родители и воспитатели рассказывали нам совсем о другом:

- Сейчас обучать на казахском языке я не смогу. Знаю язык только на бытовом уровне, но чтобы обучить ребенка, нужно ведь и самому научится. К тому же вся документация у нас тоже будет на государственном языке, а это дополнительные сложности, - например говорила нам воспитатель старшей группы детсада "Солнышко" Жанна СУЛТАНОВА. - Я считаю, что у нас нет выбора, что внедряют это добровольно-принудительно. Нашего мнения не спрашивают. Я думаю, что после окончания детсада, где обучают на казахском, ребенок должен идти и в казахоговорящую школу, вся сфера общения у него должна быть на казахском. А если он дома будет говорить уже на русском, то, на мой взгляд, это неправильно.

18 июня корреспондент «НГ» позвонил в ясли-сад №3 Костаная, где, согласно Дорожной карте, к 2027 году количество русскоязычных групп полностью исчезнет. Попросил директора Кенжегуль ХАМЗИНУ пояснить, проводились ли перечисленные в ответе отдела образования мероприятия. Но она отказалась от комментария, сказав, что эту информацию нужно уточнить в отделе образования.

Мы попросили исполнителя запроса, старшего методиста отдела образования акимата Костаная Татьяну ЖИХАРЕВУ предоставить протоколы встреч с родителями, на которые ссылается отдел.

- Мы не можем предоставить их, так как это внутренние документы, - ответила она.

Попросили уточнить, в каких детсадах в этом году детей в возрасте 2-3 лет можно отдать в группу с русским языком обучения.

- Дети 2022 года рождения на 2024-2025 учебный год могут быть зачислены в группы с русским языком обучения в ясли-сады №8, 15, 16, 18, 54, «Аяна», «Белоснежка», «Бес уйрек», «Жастык-1» и «Родничок», - ответила 25 июня Татьяна Жихарева.

Вечером 2 июля корреспонденты «НГ» изучили информацию о наборе в детсады Костаная на сайте indigo24.kz - здесь можно онлайн записать своего ребенка в дошкольное учреждение.

Скриншот с сайта indigo.kz

Мы обнаружили, что для детей 2-3 лет для обучения на русском языке в свободном доступе нет ни одного места. Но есть места в приоритетном доступе (для отдельных категорий населения). То есть, житель центра Костаная может зайти на сайт 4 июля в 7 часов утра и попробовать получить направление... в один-единственный ясли-сад №44 (пр. Аль-Фараби, 90 «А»). В остальных детсадах центра города сейчас можно получить направление только в группу с казахским языком обучения.

Интересно, что в ст. 16 Закона РК «О языках», на которую ссылается отдел образования, указано, что: «В Казахстане обеспечивается создание детских дошкольных организаций, функционирующих на государственном языке, а в местах компактного проживания национальных групп - и на их языках». Костанайская область как раз является таким регионом.

Конечно, это хорошо, что в городе увеличивается число дошкольных учреждений с обучением на казахском языке, но при принятии решений властям нужно учитывать интересы всех групп населения.

Согласно статистике, на начало 2020 года доля казахов в Костанайской области составляла 41,18%, русских - 40,71%. Согласно Национальной переписи населения, на начало 2023 года в Костанае проживало 121 346 казахов (45,88%) и 90 541 русских (34,24%).

Фото из архива "НГ"