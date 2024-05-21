Частный детский сад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников, которые планировали привести сюда своих младших детей.

15 мая на брифинге в РСК заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Данагуль Сюндикова пояснила, что сокращать количество групп с русским языком обучения в детсадах не планируется.

Однако на следующий день учредитель детсада «Солнышко» Татьяна КЛЕНЬЁ показала корреспонденту «НГ» Дорожную карту по открытию групп с госязыком обучения в детсадах. В документе прописано - количество групп с русским языком обучения к 2027 году либо значительно сократиться, либо их не будет вообще. В частности, "Солнышко" уже в 2025-2026 учебном году должно быть 6 русскоязычных групп и 3 группы с государственным языком обучения.

А в государственном ясли-саду № 3, где сейчас 4 группы с русским и 4 с казахским языком обучения, согласно Дорожной карте, в 2027-2028 году русскоязычных групп не будет вообще.





- Каждый год, как только выпускается группа с русским языком обучения, вместо нее идет набор казахоязычной группы, а русскоязычной вообще в наборе нет. Например, у меня в этом году выпускаются 2 группы с обучением на русском и теперь я должна набрать две группы на госязыке, - поясняет Татьяна Кленьё. - Такая обстановка, судя по Дорожной карте, во всех детсадах Костаная: и в частных, и в государственных. И я не знаю, куда пойдут в этом году русскоговорящие дети. А к 2027 году все детсады должны на 100% перейти на государственный язык обучения.

Учредитель видит две проблемы: во-первых, в Костанае много русскоговорящих детей, во-вторых, придется увольнять воспитателей и набирать новых.





- Новых кадров недостаточно, мы не можем найти педагогических работников именно на дошкольное образование, - отмечает она. - Кроме того, в нашем регионе немного желающих посещать группы с госязыком обучения. А это значит, что мы не выполним госзаказ и не сможем набрать нужное количество детей одного возраста на одну группу. И у частных детсадов просто заберут места, мы потерям госзаказ. Вообще на конкурсе разыгрывается просто количество мест, которое мы можем выполнить. Но потом поступают приказы от отдела образования, которые регламентируют нашу работу. И мы буквально целиком зависим от желаний руководства отдела - набираем детей определенного возраста и на определенном языке обучения. А мы все-таки коммерческая организация и должны думать о прибыли и о том, чтобы была возможность выплатить зарплату своим сотрудникам. Ведь если будет недобор, то и у нас будут проблемы.



Учредитель считает, что детсад придется закрыть.



- В группах с казахским языком обучения сейчас есть свободные места, а в русскоязычных в основном нет мест, поэтому в итоге создастся дефицит, - говорит Татьяна Кленьё. - Конечно, родители должны сами делать выбор, в какую группу вести детей, но в большинстве случаев они выбирают все же русскоязычные. Мы пытались открыть группу на госязыке, но детей из нее родители потом все равно перевели в русскоязычные группы и она перестала существовать. Также у нас нет сейчас педагогов, которые бы владели казахским языком со специальным образованием. Только один казаховед.





Предприниматели обращались в отдел образования. Им ответили - группы с обучением на госязыке в этом году им нужно набирать обязательно, чтобы не нарушить Закон РК «О языках».



- Хотя в этом же законе указано, что в Казахстане могут работать детсады с обучением детей как на государственном, так и на русском языках, - отмечает Татьяна. - Я просила уже конкретно указать, что мы нарушаем. Ведь все, что положено по закону, мы выполняем.

И резюмирует: в таком случае частникам проще отказаться от госзаказа и работать, как коммерческий детсад.



Похожего мнения придерживаются родители воспитанников детсада и преподаватели.





- Я думаю, что это будет проблемой для родителей, - говорит Светлана ВОЛЬФ, чей сын Артур уже третий год ходит в «Солнышко». - Для моего сына более удобно и понятно обучаться на русском. У нас интернациональная семья, но говорим мы только на русском. Он не знает казахский язык на том уровне, чтобы на нем обучаться.



По ее мнению государство должно развивать казахский язык, но не за счет сокращения русскоязычных групп. Лучше увеличивать количество детсадов.



Воспитатель старшей группы Жанна СУЛТАНОВА беспокоиться, что она и другие преподаватели могут попасть под сокращение штата.





- Я работаю в этом детсаду уже четвертый год. Неизвестно какая, ситуация будет уже при следующем наборе в этом году. - говорит Жанна. - Сейчас обучать на казахском языке я не смогу. Знаю язык только на бытовом уровне, но чтобы обучить ребенка, нужно ведь и самому научится. К тому же вся документация у нас тоже будет на государственном языке, а это дополнительные сложности.



Воспитатель готова посещать языковые курсы, но на это нужно время:



- Я считаю, что у нас нет выбора, что внедряют это добровольно-принудительно. Нашего мнения не спрашивают. Я думаю, что после окончания детсада, где обучают на казахском, ребенок должен идти и в казахоговорящую школу, вся сфера общения у него должна быть на казахском. А если он дома будет говорить уже на русском, то, на мой взгляд, это неправильно.



Сын Жанны Султановой заканчивает обучение в детсаду и скоро пойдет в первый класс.



- Хоть и семья у нас казахская, дома мы говорим на русском, - отмечает Жанна. - Если я переведу ребенка в казахский класс, то у него будет истерика и я даже не смогу его в школу завести! Я думаю, у нас даже казахов, которые говорят только на казахском, в регионе не так много. Я считаю, что нужно изучать государственный язык, но делать это нужно постепенно, а не заставлять сразу.



Ситуацию прокомментировали в отделе образования Костаная:



- Официально заявляем, что информация о том, что набор детей в группы с русским языком обучения в дошкольных организациях города прекратился, не является достоверной. На сегодня действуют 510 групп. Из них на государственном языке обучается 181 группа, на русском языке – 329 групп.



В ведомстве пояснили, что по итогам этого учебного года выпускаются 102 группы. В новом учебном году будут открыты 49 групп с государственным языком обучения и 53 группы – с русским языком.



- В яслях-саду № 3 на данный момент всего 8 групп, из них – 4 группы с государственным и 4 группы с русским языком обучения. В текущем году 2 выпускные группы (1 с государственным и 1 с русским языком обучения), - добавили в госоргане. - В связи с тем, что в центре города достаточно групп с русским языком обучения, в связи с возросшей потребностью и по запросам родителей, в освободившиеся группы яслей-сада № 3 (как и по всему Костанаю) будет проводиться набор детей с государственным языком обучения.



Как пояснили в ведомстве, в центре Костаная расположены 12 дошкольных организаций: 2 детских сада с государственным языком обучения (я/с 5, 61), 3 детских сада с русским языком обучения («Лесная сказка», Ак ерке», «Сәби») и 7 детских садов со смешанным языком обучения (№№ 3, 9, 15, 44, «Аружан», Жастык», «Ақбұлак-Монтессори»).



- Таким образом родители могут выбрать сад в данном районе с учетом своих потребностей, в том числе и по языку обучения, - отметили в отделе образования. - По всем возникающим вопросам обращайтесь непосредственно к нам по адресу ул. Байтурсынова, 67.

Из ответа не стало понятно, будет ли ежегодно сокращаться количество групп с русским языком обучения в детсадах Костаная. Поэтому мы попросили отдел образования дополнительно прокомментировать этот момент.

Фото Андрея СКИБЫ