Вопрос по обращениям читателей корреспондент «НГ» задал 15 мая на брифинге в РСК, посвященном итогам учебного года. Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения.

Отдел образования акимата Костаная уже пояснял, что информация не соответствует действительности, но не указал, сокращается ли количество групп с русским языком обучения или нет.

- Отделом образования Костаная уже проведена серия родительских собраний по тем или иным детским садам. Я думаю, что отдел образования эту проблему решит - если есть потребность у детей говорить на госязыке, значит, будут говорить на нем. Так же и на русском, - пояснила заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Данагуль СЮНДИКОВА. - Детсады получают госзаказ, и как они его будут формировать - дело уже второе. Все в рамках тех сумм и нормативов, которые у них были в этом учебном году. Я думаю, что меньше не будет.

- То есть, можно говорить о том, что количество групп с русским языком обучения в детсадах Костаная не сокращается? - уточнил корреспондент «НГ».

- Да, общее количество госзаказа не сокращается... По языкам - это же всегда выбор родителей. Как они выбирают школу - с госязыком или русским языком обучения, так и в дошкольных организациях, - ответила Сюндикова.

Фото Андрея СКИБЫ