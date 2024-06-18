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Еще один человек утонул в Костанайской области

18 июня 2024, 14:58 |  Происшествия

Инцидент произошел вчера, 17 июня, вечером возле Рудного, в 660 метрах от реки Тобол. Тело мужчины извлекли из воды сотрудники ДЧС Костанайской области, сообщают в ведомстве.

Иллюстративное фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Спасатели обнаружили и извлекли из затопленного водой участка тело 36-летнего мужчины без признаков жизни, - говорится в сообщении. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины, по которым мужчина оказался на затопленном участке.

Напомним, с 10 июня это уже пятый случай гибели людей на воде. Ранее утонули молодой мужчина в Аркалыке, подросток в Костанае и две девочки в Федоровском районе.