Двое подростков утонули в реке Уй Костанайской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ДЧС Костанайской области. Трагедия произошла сегодня, 15 июня, в селе Кенерал Федоровского района.

По предварительным данным, девочки 2014 и 2015 годов рождения купались в необорудованном месте без присмотра взрослых. Спасатели извлекли из водоема тело одной девочки без признаков жизни. Поиски второго подростка продолжаются.

ДЧС Костанайской области убедительно призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах!

- Будьте внимательны и осторожны, следите за детьми и не забывайте о спасательных средствах. Не купайтесь в необорудованных местах, - отметили в ДЧС.

Это уже второй случай за неделю, когда подростки утонули во время купания в необорудованном месте. 10 июня мужчина 2003 года рождения утонул в окрестностях Аркалыка. В тот же день возле жилого массива Амангельды в Костанае погибшим оказался подросток 2010 года рождения.





Читайте также:

Даже санкционированные пляжи не готовы к началу купального сезона. В том числе горпляж в Костанае