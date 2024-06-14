Последствия паводка, который настиг Костанай в начале апреля, горожане разгребают до сих пор. У активистов ОО "Свякровь" на очистку небольшого участка береговой линии ушло пару недель и очень много денег. О том, каково это, заботиться о городе своими силами, в репортаже "НГ".

"Свякровь" - это официально зарегистрированное общественное объединение. Его участники занимаются популяризацией культурных традиций и пропагандой семейных ценностей. В ОО входят больше 20 семей. У одной из них дом с участком расположен на ул. Набережной в жилом массиве Амангельды. От дома до речки всего пару шагов. Летом сюда приезжают семьями, сами чистят берег, где в потом купаются их дети.

- Акимат объявил субботник в рамках акции "Таза Казахстан", мы на этот призыв откликнулись, - рассказывает предприниматель Людмила КРУТЯКОВА. - Сами наняли машины и начали вывозить мусор. Мы, в общем-то, каждый год так делаем, постоянно следим за берегом. Раньше здесь был просто лог, а нашими усилиями он превращен в место отдыха.

Людмила показывает на ближайшие деревья, с веток которых до сих пор свисает камыш, напоминающий сваренную лапшу. Она отмечает, что такой бардак был по всему берегу. За неделю успели сгрести и вывезти примерно половину мусора.

Предприниматель Сергей ГОРБУНОВ в плавках и резиновых сапогах вилами вытаскивает из воды и сваливает в кучу камыш и мусор. У него 7 детей в возрасте от 3-х до 25 лет. Говорит, старается ради них.

- Очень много мусора, в основном камыш и битые бутылки из-под водки, - говорит Горбунов. - Хочется, чтобы у нас была чистая вода. Работы здесь много, можем и до позднего вечера чистить. Дети мне помогают.

Проблема в том, что несмотря на объявленную властями акцию, у акимата не нашлось возможности помочь.

- Мы написали обращения в местный акимат, - объясняет учитель Наталья ШАБАЙЛОВА. - Нам сказали, что акимат может предоставить нам машину, но только если мы все уберем своими силами и вынесем этот мусор на одну из центральных улиц. Потом мы написали обращение в отдел ЖКХ через E-otinish, отправили его 1 июня. Просили, чтобы нам помогли очистить берег. Рассматривать наше обращение будут до 24 июня. Хотя мы указывали, что этот участок пожароопасный. Дожидаться ответа мы не стали и приступили к уборке самостоятельно.

Математика у "Свякрови" такая: аренда одной машины, которая вывозит мусор на полигон, стоит примерно 10-12 тысяч тенге. В будние нанимают рабочих, а в выходные убирают сами. За неделю было оплачено около 50 таких машин. И нужно арендовать еще столько же. Это без учета того, что члены объединения тратятся на подсыпку берега щебнем.

- Мы не против работать над чистотой города, но мы просим власти помочь, - добавляет Крутякова. - Мы хотим, чтобы все было организовано, чтобы все соответствовало требованиям безопасности. Мы писали в Южный отдел полиции, сообщали им сколько у нас взрослых, сколько детей. Приглашали участкового, чтобы в случае конфликтной ситуации они могли нормально отреагировать. Потому что на берег, хоть это и трудно, периодически пробираются местные бомжи или наркоманы. В полиции не спешат реагировать, когда мы их зовем. Ну должна же быть реакция, какая-то помощь таким общественным организациям, как мы!

10 июня сразу два человека утонули во время купания: один в окрестностях Аркалыка, другой возле жилого массива Амангельды в Костанае. В последнем случае погиб подросток, который купался в одном из 228 мест, необорудованных как пляж для купания. Как отметили на совещании 11 июня, большинство официальных пляжей в области не готовы к купальному сезону. В том числе городской пляж областного центра, где нет спасателей и не установлены буи.

В ОО "Свякровь" надеются, что власти все-таки пойдут на контакт с активистами и помогут превратить этот участок в официальный пляж. Ведь в такую жару вряд ли властям удастся убедить людей не подходить к берегу Тобола.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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