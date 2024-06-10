Застройщики не хотят строить паркинги, потому что "в городе удорожание квадратного метра". Нехватка парковочных мест приводит к узким проездам для машин. Проблему обозначил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании сегодня, 10 июня.

- Без парковочных мест никому не будут выдаваться никакие документы. Не хотят строить паркинг. Понятно, что это сразу ложится в стоимость строительство. Без паркинга мы можем запретить строительство? - спросил он.

- Согласно нормам, необходимо 0,5 парковочных мест на 1 квартиру. - ответила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА.

Аким отметил: именно нехватка парковочных мест привела к тому, что проезды в микрорайоне Береке такие тесные и их необходимо расширить. Жундубаев предложил вариант решения проблемы изопыта мегаполисов:

- В Астане и Алмате при строительстве обязательно должен быть подземный паркинг. Если такой механизм есть, надо с ним строить. Потому что, как бы мы парковочные места не выделяли, у нас не хватит никогда. Береке мы уже в рамки загнали, поэтому сейчас расширяем. Что такое проезд 4 метра? Мы сейчас посадим цветы, сделаем пешеходных дорожек там много, но проезда для машин не будет! Они будут ездить по дорожкам! Это работа для отдела строительства № 1.

Градоначальник уточнил детали расширения проездов для машин в микрорайоне Береке:

- Стройку мы там не останавливали. Инженерные коммуникации, в принципе, все выполнены. Возможно, где-то их придётся переложить. В основном остановлены работы сейчас только дорожные: проезды, дороги. Наверное, в этом месяце уже точно будет решение. Уже сейчас мы видим, что где-то мы расширим с 7-ми до 14 метров, где-то с 5-ти до 6-ти и с 4-х до 6-ти, чтобы машины проезжали. Это сейчас говорят проектировщики. Потом госэкспертиза должна нам тоже подтвердить.

Жундубаев напомнил о необходимости мыть колёса выезжающих со строек машин. Этот же приказ он озвучил в марте 2023 года. О том, как он тогда выполнялся, "НГ" писала здесь.

- Застройщики пока здесь, хотел бы вас попросить. У нас дожди начинаются. У вас должна сразу работать автомойка колёс. Полиция за этим будет следить. Мы же предупреждали - будем штрафовать. Не как физическое лицо, а как юридическое лицо. Штраф там намного выше, - сказал аким. И сразу пояснил: - Машина выехала с вашей территории? Не надо водителя. Берите хозяина застройки - и вперёд. Там уже в разы будут увеличены штрафы.

- Обращаются жители об ухудшении качества воды, - обратился Марат Жундубаев к директору «Костанай Су» Казбеку ШАЛАБАЕВУ.

- Планируется плановая очистка труб в тех районах, где у нас есть есть отклонения от норм по мутности. Обычно такая ситуация случается после остановки во время устранения аварий, - доложил Шалабаев.

- Но не в целом по городу? - уточнил аким.

- Нет, это по районам.

- Значит, люди если обращаются, принимайте меры.

Аким продолжил тему воды напоминанием о замене сетей в микрорайоне Аэропорт:

- Мы в этом году завершаем там полностью реализацию наших проектов. Я думаю, проблем в ближайшие 10 лет не должно теперь быть. Магистральные сети мы там меняем. Уже подрядчик работает. Подрядчик опытный, местный. Постоянно у нас зимой там были проблемы.

Недавно читатель пожаловался "НГ", что не смог купить в магазине социальный хлеб, так как продавали его только пенсионерам. Корреспондент «НГ» спросил акима, могут ли магазины устанавливать ограничения на социальные продукты.

- Продаются всем, нет ограничений, - ответил Жундубаев. - Кто торгует социальным хлебом, они получают из стабилизайионного фонда дешёвую муку. Поэтому и хлеб у нас по 92 тенге.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА