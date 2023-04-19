17 апреля аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании повторил своё мартовское обращение к застройщикам города. Поручение акима - установить на стройплощадках пункты мойки и мыть выезжающим со строек машин колёса, чтобы защитить городские улицы от грязи, которую машины вывозят со стройки на колёсах.

- Так посты и не устанавливают, - констатировал аким областного центра. - Хотя там ничего сложного: гравийная или бетонированная площадка и вода. Раз такое отношение - сегодня последний день для обустройства пунктов мойки колес. С завтрашнего дня, у кого их не будет, полиции нужно запретить выезд транспорта с территорий строек.



18 апреля корреспондент "НГ" поговорил с прорабом ТОО "БК-Строй" на стройплощадке в районе Жана кала (пр. Абая, 111), чтобы выяснить, насколько убедительным было обращение акима города. Как сообщил прораб, колёса выезжающих машин моют водой из большой бочки.

На стройплощадку нам зайти не разрешили, так что снимки сделали от ворот. Полноценным специально установленным пунктом мойки колёс это можно назвать с натяжкой, но задачу-минимум, поставленную акимом, здесь решили. Тоже по минимуму.

Автор - студент 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова