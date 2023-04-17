Сегодня, 17 апреля, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ напомнил о своем мартовском поручении - установить на стройплощадках пункты мойки колес для технологического транспорта. Поручение не выполнили. Уже с завтрашнего дня аким обещает крутые меры.

Иллюстративное фото Ксении РЕБИК

Причина - в весеннюю распутицу, при любом дожде, при рытье котлованов под фундаменты на стройках много влажного грунта, который на колесах автомобили вывозят на городские улицы. Выполнить требование, которые исполнительная власть имеет законное право выдвинуть, строительные компании должны были до 1 апреля.

- Так посты и не устанавливают, - констатировал аким областного центра. - Хотя там ничего сложного - гравийная или бетонированная площадка и вода. Раз такое отношение - сегодня последний день для обустройства пунктов мойки колес. С завтрашнего дня, у кого их не будет, полиции нужно запретить выезд транспорта с территорий строек.

Законность требования оговаривается санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве и реконструкции объектов.