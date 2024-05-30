28 мая в ДК «Мирас» награждали лучших спортсменов и тренеров 2023 года. Вручали премии (500 000 тенге спортсмену, 250 000 - тренеру) и благодарственные письма. Чествование проходило под руководством управления спорта Костанайской области.

⁠Мансур Хабибулла, Мурат Бермухамбетов и Алдияр Серик

Вопросы о том, кто наиболее достоин такого внимания со стороны государства, возникают регулярно. В ноябре 2023 года во время визита в Костанай министра спорта РК Ерлана МАРЖИКПАЕВА на встрече с населением его спросили о незамеченных призёрах Азиатских игр по джиу-джитсу Алдияре Серике и Мансуре Хабибулле. Оба спортсмена в итоге были номинированы на церемонии награждения в мае 2024 года.

Автор вопроса министру, призёр кубка РК по грэпплингу и республиканских турниров по джиу-джитсу, к. м. с. Дмитрий ПЕТРЕНКО тоже присутствовал на этом торжестве и ответил на вопросы "НГ".

Алдияр Серик и Дмитрий Петренко

- Дмитрий, призёров Азиады наградили. В ноябре Маржикпаев сказал «Если акимы их не примут, приглашу к себе, я отвечаю». Как вы считаете, ответил ли он за слова?



- Акимат Костаная наградил только одного Алдияра, и только в конце декабря, дали 300 000… Благодарность акимату, конечно. Но, честно говоря, порой в сёлах работникам больше уделяют, хотя возможности там кратно меньше. На тот момент министр к себе никого не пригласил. Здесь, скорее, люди на местах сработали после резонанса в СМИ.



- Почему акимат Костаная в декабре отметил только одного призёра Азиады?



- Мансура Хабибуллу не наградили, так как он прописан в Лисаковске. Здесь, я считаю, безучастную позицию занял акимат Лисаковска, а также их отдел спорта. Насколько знаю, там люди в курсе - мол, «заходи, Мансур, если что, как будет время, познакомимся». Смотрины что ли?! Кто так зовёт?! Вы же госслужащие. Пригласите официально, наградите по-человечески! Там потом начинается: «Не заложено, не положено!». Где их работа? Мансур свою сделал, человек - призёр Азиатских игр! Это, по сути, третий старт после Олимпийских игр и чемпионата мира. Его фото на билборд при въезде в Лисаковск размещать нужно!

Но есть ещё один спортсмен, который по неизвестной причине оказался недооценен по достоинству в нашей области, это чемпион мира по грэпплингу UWW 2023 года в Польше Адлан Мадаев. Он вместе с Алдияром получил 300 000 тенге от городского акимата, а областной акимат Мадаева никак не отметил. И на награждение в ДК «Мирас» за заслуги в 2023 году Адлан почему-то приглашён не был, сидел только как зритель.

Адлан Мадаев - чемпион мира по грэпплингу UWW 2023 (Польша)

Мадаев - первый и пока единственный в истории Костанайской области чемпион мира по грэпплингу UWW. В финале он эффектно одолел американца болевым приёмом. Ранее Адлан уже привозил бронзовую медаль ЧМ по грэпплингу из Испании в 2022 году. И почему-то награда своего героя не нашла… Вопрос к управлению спорта и акимату области остаётся открытым.

Чиновники отметили Алдияра и Мансура, вручив им по 500 000 тенге. Однако в Астане серебряному призёру этих же Азиатских игр в Ханчжоу, уроженке Костанайской области Галине Дувановой подарили квартиру. Министр Ермек Маржикпаев в Костанае, зачитывая отчёт о проделанной работе, первыми в результатах области назвал фамилии Серик и Хабибулла, отметив их достижение, как самый значимый результат. То же самое сделал и новый руководитель управления спорта Бекболат Байжанов. Так почему же такая разница между областями в оценке труда спортсменов?! Что такое 300 000 или 500 000 единовременно в сегодняшних реалиях для профессионального атлета, который тренируется несколько раз в день? Нужны ли в Костанайской области спортсмены?!



У нас так много любят говорить о ГЧП. Есть куча застройщиков, неужели нельзя выделить несколько квартир. Обеднеет область от этого? Вряд ли. Добавит ли это мотивации молодым спортсменам? 100 процентов!

Сколько у нас выделяется на футбольную команду «Тобол» в период сезона КПЛ? И это не чемпионат мира! Не Азиада, это только чемпионат страны!

Все трое спортсменов - Алдияр, Мансур, Адлан - семейные люди, у них есть дети. Они прославляют нашу страну, область, город! Если не ценить своих спортсменов, они просто уйдут выступать за другие области, страны! И так будет постоянно, пока уполномоченные люди не осознают это!



От редакции: Отметим, что не так давно уроженка Костанайской области боксёрша Владислава Кухта, сменив гражданство, стала выступать за Венгрию и претендует на лицензию Олимпийских игр в Париже.



Фото из личного архива