Министр туризма и спорта РК Ермек МАРЖИКПАЕВ провел встречу с костанайцами во Дворце молодёжи в пятницу, 24 ноября. В зале в основном были работники профильного областного управления, городского отдела спорта, а также тренеры ДЮСШ и спортсмены.

Помимо дежурной части (отчетов, планов на будущее и выступлений подготовленных заранее зрителей), были вопросы из зала. Призёр кубка Казахстана по спортивной борьбе грэпплинг, призёр республиканских турниров по джиу-джитсу, кандидат в мастера спорта Дмитрий ПЕТРЕНКО задал вопрос о костанайцах - призёрах последних Азиатских игр:



- Вы сегодня много говорили о том, что в нашей области не хватает результативности. Азиада - это третий старт по значимости после Олимпиады и чемпионата мира. У нас в области, помимо призёров Пара Азиатских игр Турсынай Кабыл и Динары Куджуловой, которых наградила городская администрация, но почему-то не поощрила областная, есть бронзовые призёры Азиады по джиу-джитсу Мансур Хабибулла и Алдияр Серик. Их не отметили ни в городе, ни в области. Парни сделали серьёзный вклад в копилку сборной страны. Виделись с президентом Казахстана, но, по неизвестным причинам, остались незамеченными дома.

- У вас всё? - Министр попытался прервать диалог, дав понять, что ситуация ему уже ясна. Но спортсмен продолжил:



- Я не договорил! У нас грамотные и достойные акимы и области, и города. Видимо, их подчинённые не довели до них информацию должным образом. В связи с данной ситуацией как, по-вашему, будет ли в дальнейшем у парней стремление к высоким пьедесталам? И правильно ли это?!





- По какой причине так получилось? Ну… Я… Если здесь не примут, я у себя приму, их доставят! Обязательно, обязательно поздравлю и подарки вручу. Безусловно! Я отвечаю! - подчеркнул Ермек Боранбаевич.



Добавим, что "НГ" отправляла запрос по поводу награждения призеров Пара Азиады в акимате Костаная. Нам ответили, что вручённые Турсынай Кабыл, Динаре Куджуловой и их тренерам денежные премии являются спонсорскими средствами.

Однако министр в начале встречи уделил особое внимание внушительному финансированию всех областей, в том числе Костанайской.

- Сейчас деньги выделяются хорошо. Никто не может сказать, что средств нет, но нужны результаты! - подчеркнул Маржикпаев.

Мансур Хабибулла, старший тренер Костанайской области по джиу-джитсу Мурат Бермухамбетов и Алдияр Серик

В Казахстане всем известно, сколько получают призёры Олимпийских игр ($250 000, $150 000, $70 000), не считая квартир и автомобилей. Не обделяют и призёров чемпионатов мира и Азии олимпийской системы. А как у нас в области отмечают призеров Азиады которая также проходит раз в 4 года и имеет огромную конкуренцию? Ведь есть результат и чиновники на местах записали его себе в зачёт, как проделанную работу. Причем в Костанае Маржикпаев первым делом назвал фамилии Хабибуллу и Серика, как единственных, кто принёс медали области на Азиаде.



Фото Сергея МИРОНОВА