Чемпионка Казахстана по боксу Владислава Кухта, которая официально стала гражданкой Венгрии, примет участие в лицензионном турнире к Олимпийским играм, передает Tengri Sport.

Фото: instagram.com/vladislavakuhta/

В беседе с корреспондентом Tengri Sport Владислава подтвердила, что сейчас сконцентрирована на подготовке к лицензионному турниру, который пройдет в Бангкоке (Таиланд) с 23 мая по 5 июня.

Во время первого мирового лицензионного турнира, который проходил в Италии в марте, Владислава еще не была официально заявлена за сборную Венгрии.

"Так получилось, что мы не успели чуть-чуть по документации, по оформлению гражданства. Из-за бюрократических сложностей пропускаю этот турнир. Дело в том, что там сейчас политическая ситуация немного сложная. Может быть слышали Каталин Новак ушла с поста. Сейчас нет нового человека, а документы должен подписывать Президент. Вот на таком высоком уровне не получилось", - рассказывала Кухта в интервью Аяну Толегену.

Спустя месяц Владислава объявила в своих социальных сетях о смене гражданства. Боксерша уже успела выступить под новым флагом на международном турнире EUBC Elite Men & Women Championships Belgrade 2024 в Сербии.

Владислава Кухта выступала в сборной Казахстана в весовой категории до 57 кг, а в новой команде заявлена в весе до 60 кг. Это значит, что уже на турнире в Таиланде представительница Венгрии может побороться за лицензию с бывшей партнершей по команде.

После того как Владислава Кухта перешла под венгерский флаг, она выиграла чемпионат Венгрии и отправится в Таиланд в качестве первого номера новой команды.

Чемпионка Венгрии по боксу Владислава Кухта / Фото Hungarian Boxing Association

Как ранее сообщала "НГ", в ноябре 2023 года стало известно, что двукратная чемпионка Казахстана по боксу, мастер спорта РК Владислава КУХТА, тренирующаяся под руководством Акзама Барлыбаева, больше не будет представлять на турнирах не только Костанайскую область, но и Казахстан. В этом году в мае в Петропавловске на турнире в рамках VI летней Спартакиады РК она принесла в копилку сборной области серебряную медаль и больше о ней ничего не было слышно. И вот в декабре Владислава Кухта вновь заявила о себе, поднявшись на высшую ступеньку пьедестала по итогам чемпионата… Венгрии. Отныне экс-костанайка представляет на международных турнирах эту страну, сменив спортивное гражданство.