Очень насыщенным был прошедший предолимпийский год, включивший в себя VI летнюю Спартакиаду Республики Казахстан, XIX летние Азиатские игры и IV летние Азиатские Пара игры. Кроме этого, костанайские спортсмены успешно выступили во многих международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах Азии, чемпионатах и Кубках мира по различным видам спорта. Лучшие из лучших, по мнению «НГ», стали лауреатами традиционных номинаций «Спортсмен года», «Тренер года», «Команда года» и «Открытие года». Также были отмечены «Событие года», «Потеря года» и «Неудача года».

«Спортсмен года»

В индийском городе Нью-Дели в марте прошел XIII чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором участвовали 324 спортсменки из 65 стран, соревновавшиеся в 12 весовых категориях.

Бронзовый призер чемпионата мира по боксу Надежда Рябец / Фото facebook.com/kostanay.sport

В категории до 66 кг выступила представительница Костанайской области пятикратная чемпионка Казахстана, чемпионка мира среди юниоров, победительница молодежного чемпионата Азии, бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2018 г. и участница Олимпиады-2020 в Токио, мастер спорта РК Надежда РЯБЕЦ, тренирующаяся под руководством Романа Миничкина. Одержав победы над представительницей Южной Кореи Сеон Суджин, Марией Эрнандес Моронтой из Доминиканской Республики, Иванусой Гомес Морейра из Кабо-Верде, костанайская спортсменка пробилась в полуфинал, где уступила финалистке чемпионата мира 2019 года в Улан-Удэ (Россия) Ян Лю из Китая и стала бронзовым призером чемпионата мира.

Кроме того, Рябец в прошлом году стала обладательницей серебряной медали прошедшего в Петропавловске турнира по боксу среди женщин в программе VI летней Спартакиады Казахстана, уступив Наталье Богдановой из Северо-Казахстанской области.

Серебряный призер открытого Кубка Европы Маргарита Гриценко / Фото facebook.com/kostanay.sport

Весь год успешно выступала на турнирах различного уровня вернувшаяся после травмы на татами Маргарита ГРИЦЕНКО, тренирующаяся под руководством Александра Плетнева. Первую награду года она завоевала в апреле на прошедшем Павлодаре XXIV международном турнире по дзюдо, посвященном памяти заслуженного тренера Республики Казахстан и мастера спорта СССР Батырбека Сейсенбаева, став победительницей в весовой категории до 78 кг. В начале июня завоевала в Таразе титул чемпионки VI летней Спартакиады РК, а в конце июня стала бронзовым призером международного турнира по дзюдо в Челябинске Fonbet Russian Judo Tour. Успешные выступления продолжила в конце августа на открытом Кубке Европы, прошедшем в португальском городе Гайя, где дошла до финала и завоевала серебряную медаль, ставшую для нее первой международной наградой во взрослой категории.

Еще одну награду - бронзовую - Гриценко получила в Актау на открытом Кубке Азии по дзюдо, в котором приняли участие 240 спортсменов из 10 стран. А завершила год на прошедшем в столице республики чемпионате Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин, завоевав серебряную медаль.

Бронзовый призер чемпионата мира по кикбоксингу Алина Тулегенова с тренерами Азаматом Сумамбаевым и Аскером Макубаевым / Фото facebook.com/kostanay.sport

Успешным стал минувший год и для представительницы кикбоксинга Алины ТУЛЕГЕНОВОЙ, выступившей в ноябре в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в португальском городе Албуфейре, в котором приняли участие 573 файтера из 70 стран. Казахстанские кикбоксеры завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей, а выступавшая в разделе лоу-кик в весовой категории до 52 кг костанайская спортсменка стала обладательницей бронзовой медали. Накануне чемпионата мира Тулегенова в сентябре в Ташкенте (Узбекистан) стала победительницей международного турнира по кикбоксингу Uzbekistan open - 3.

На прошедших в китайском городе Ханчжоу XIX летних Азиатских играх был разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине, а за награды боролись 11 962 спортсмена из 45 стран, входящих в Олимпийский совет Азии. На счету объединенной команды Казахстана 80 призовых мест, в том числе 10 первых, 22 вторых и 48 третьих. Обладателями наград стали и два спортсмена Костанайской области, защищавшие честь Казахстана в соревнованиях по джиу-джитсу.

Встреча бронзовых призеров Азиатских игр по джиу-джитсу Мансура Хабибуллы и Алдияра Серика в аэропорту города Костаная / Фото facebook.com/kostanay.sport

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, мастер спорта РК международного класса Мансур ХАБИБУЛЛА, выступая в весовой категории до 62 кг, в первом поединке одержал победу над Осамахом Али Алмарвеем из Саудовской Аравии, затем был сильнее представителей Кыргызстана и Южной Кореи, но в полуфинале уступил двукратному чемпиону мира и Азии Халеду Аль-Шехи из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако в поединке за 3-е место Хабибулла выиграл у Марка Александра Лима из Филиппин и завоевал бронзовую медаль.

Также бронзовую награду завоевал на Азиаде Алдияр СЕРИК, соревновавшийся в весовой категории до 69 кг. На ранних стадиях турнира выступающий еще на молодежном уровне Серик одержал победы над Майклом Брайантом из Филиппин, Ли Чжэ Еном из Южной Кореи и Султаном Джабром из ОАЭ, а в полуфинале уступил еще одному представителю ОАЭ Мохамеду Аль-Суваиди, являющемуся двукратным чемпионом Азии. В схватке за бронзу костанаец взял верх над Ноа Тян Рун Лим из Сингапура.

Турсынай Кабыл завоевала первую в истории костанайского спорта медаль Азиатских Пара игр / Фото time.kz

Обладательницей первой в истории костанайского спорта медали на Азиатских Пара играх стала воспитанница КГУ «Спортивный клуб инвалидов», мастер спорта РК международного класса по пара пауэрлифтингу Турсынай КАБЫЛ, тренирующаяся под руководством заслуженного тренера РК Дмитрия Царенко. Выступая в китайском городе Ханчжоу на IV летних Азиатских Пара играх, она завоевала 2-е место в весовой категории до 41 кг. Также в минувшем году спортсменка, являющаяся победительницей VI международных игр «Дети Азии» (2016 г.), юношеских Азиатских Пара игр (2017 г.) и Открытого чемпионата Азии и Океании (2018 г.) и чемпионкой мира среди молодежи (2019 г.), на VI летних Паралимпийских играх РК установила новый рекорд страны в своей весовой категории, выжав штангу весом 88 кг.

Говоря о лучших спортсменах года, стоит отметить и выступление мастера спорта РК международного класса по легкой атлетике Сергея ПОЛИКАРПОВА на XXII чемпионате Азии по легкой атлетике среди мастеров - 22st Asia Masters Athletics Championships 2023, который прошел в ноябре на Филиппинах в городе Кларке. Костанайский ветеран легкой атлетики завоевал три первых места в возрастной группе 65-69 лет, отличившись на дистанциях 1 500 м (4 мин. 56,76 сек.) и 5 000 м (18 мин. 38,3 сек.) с рекордами Азии и выиграв забег по шоссе на 10 км (40 мин. 53,93 сек.). Теперь самый титулованный ветеран легкой атлетики Казахстана и лучший легкоатлет-ветеран мира 2017 года в беге на длинные дистанции является трехкратным победителем Всемирных игр среди ветеранов, шестикратным чемпионом и рекордсменом мира среди ветеранов, 18-кратным чемпионом и 10-кратным рекордсменом Азии среди мастеров.

«Тренер года»

За награды XIX летних Азиатских игр в соревнованиях по джиу-джитсу, кроме завоевавших бронзовые награды Мансура Хабибуллы и Алдияра Серика, боролись еще четыре представителя Костанайской области. Все шестеро спортсменов завоевали лицензии на участие в Азиатских играх под руководством старшего тренера области Мурата БЕРМУХАМБЕТОВА на прошедшем в мае в столице ОАЭ городе Абу-Даби международном рейтинговом турнире Abu Dhabi Grand Slam. Также воспитанники Бермухамбетова успешно выступили в августе на прошедшем в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова чемпионате мира среди детей (U14), старших юношей (U16), кадетов (U18) и юниоров (U21). Алдияр Серик завоевал там титул сильнейшего среди юниоров.

Успешно выступали костанайцы в феврале на VII чемпионата Азии (Бангкок, Таиланд) и в апреле на международном турнире в Париже (Франция) «Большой шлем - 2023» (Paris Grand Slam 2023). На этих турнирах Мансур Хабибулла завоевал соответственно бронзу и золото. А на подводящем итог года чемпионате Казахстана по джиу-джитсу среди мужчин и женщин, который прошел в декабре в столице республики, сборная Костанайской области завоевала в общей сложности семь золотых наград: три серебряные и четыре бронзовые, в чем в первую очередь большая заслуга Мурата Бермухамбетова.

В минувшем году успешно выступали на соревнованиях как среди обычных, так и среди пара спортсменов воспитанники заслуженного тренера РК по пауэрлифтингу Дмитрия ЦАРЕНКО. Кроме завоевавшей историческое серебро Турсынай Кабыл, на Азиатских играх честь Казахстана в весовой категории до 51 кг защищала мастер спорта РК международного класса Анара Аханова, занявшая 6-е место. Также успешно подопечные Царенко выступили в этом году в августе в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), став призерами чемпионата мира по пара пауэрлифтингу среди молодежи и в декабре на Кубке мира по пара пауэрлифтингу в Накхонратчасиме (Таиланд).

«Команда года»

В споре с многократным чемпионом страны «Кайратом» мини-футбольный клуб из Рудного «Аят» занял 2-е место в чемпионате Казахстана по футзалу сезона-2022/2023, завершив первый этап чемпионата на 2-м месте, на этапе плей-офф уверенно пройдя четвертьфинальные и полуфинальные стадии.

Призером чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги стал «Тобол», в упорной борьбе завоевавший в сезоне-2022/2023 бронзовые медали. В противостоянии за 3-е место он встретился с «Ирбисом Алматы». Серия игр за бронзовые медали стартовала в Костанае, где в первом поединке хозяева одержали победу в основное время со счетом - 95:90, а во второй встрече выиграли в овертайме - 91:85 ОТ. Затем в южной столице две победы одержал «Ирбис Алматы» - 85:56 и 86:69. Судьба бронзовых медалей решилась в заключительной игре серии на паркете спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», где «Тобол» одержал трудную победу со счетом 84:78.

И в чемпионате Казахстана сезона-2023/2024 БК «Тобол» является одним и претендентом на золотые медали, занимая пока 3-е место.

«Открытие года»

Безусловным открытием года стала выступающая в соревнованиях по пара дзюдо воспитанница КГУ «Спортивный клуб инвалидов» Динара КУДЖУЛОВА из Тобыла, тренирующаяся под руководством Ивана Сорокина. Начав спортивный год с победы в Кубке Казахстана, который прошел в феврале в Шымкенте, Динара продолжила его успешным выступлением на прошедшем в апреле в Астане чемпионате Азии по пара дзюдо, где она стала бронзовым призером в личных соревнованиях. А в смешанных командных соревнованиях она помогла завоевать сборной Казахстана золото, одержав победу при счете 2:2. На ее счету также и рекорд чемпионата континента - самая быстрая победа («иппон»), на которую ей потребовалось всего 4 секунды.

Динара Куджулова и ее тренер Иван Сорокин с бронзовой медалью IV летних Азиатских Пара игр по пара дзюдо / Фото invasport_kst

Завоевав путевку на Азиатские Пара игры, она начала свои выступления на них в классе J1 (незрячие спортсмены) в весовой категории до 70 кг с победы в четвертьфинале над спортсменкой из Индии Ренукой Салаве. Уступив в полуфинале хозяйке соревнований китаянке Ли Лю, ставшей в итоге чемпионкой Игр, Динара Куджулова в поединке за 3-е место уверенно выиграла у Мухаррамхон Абдусаматовой из Узбекистана и завоевала бронзовую медаль.

А в декабре в столице Японии городе Токио стала бронзовым призером мирового Гран-при по пара дзюдо - IBSA Judo Grand Prix Tokyo 2023, в котором принимал участие 181 спортсмен (118 мужчин и 63 женщины) из 46 стран мира. По итогам года Динаре Куджуловой было присвоено звание мастер спорта РК международного класса.

«Событие года»

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Аманкарагае / Фото facebook.com/kostanay.sport

В этой номинации можно отметить открытие двух новых спортивных объектов. В августе распахнул свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс в Аманкарагае Аулиекольского района, построенный при финансовой поддержке единого оператора благотворительности АО «Самрук-Қазына» - Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. ФОК предназначен для проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта. Открытие спорткомплекса позволило создать все необходимые условия для занятий спортом как для воспитанников районной ДЮСШ, так и для жителей Аманкарагая.

Конно-спортивный манеж в Заречном / Фото facebook.com/kostanay.sport

Также в августе открылось и новое уникальное крытое сооружение - конно-спортивный манеж, возведенный в Заречном в районе ипподрома «Аргамак». Манеж предназначен для обеспечения круглогодичного тренировочного процесса отделения конного спорта детско-юношеской школы национальных видов спорта по таким видам, как аударыспак (борьба всадников) и жамбы ату (стрельба из лука на скаку), а также для реабилитации и лечения детей с диагнозом «церебральный паралич» и заболеваниями опорно-двигательного аппарата методом лечебной верховой езды - иппотерапии. Весьма символично, что манеж был открыт в год, когда прославленный конезавод «Казак тулпары», где была выведена костанайская порода лошадей, отметил 135-летие со дня основания.

«Потеря года»

В ноябре стало известно, что двукратная чемпионка Казахстана по боксу, мастер спорта РК Владислава КУХТА, тренирующаяся под руководством Акзама Барлыбаева, больше не будет представлять на турнирах не только Костанайскую область, но и Казахстан. В этом году в мае в Петропавловске на турнире в рамках VI летней Спартакиады РК она принесла в копилку сборной области серебряную медаль и больше о ней ничего не было слышно. И вот в декабре Владислава Кухта вновь заявила о себе, поднявшись на высшую ступеньку пьедестала по итогам чемпионата… Венгрии. Отныне экс-костанайка представляет на международных турнирах эту страну, сменив спортивное гражданство.

Чемпионка Венгрии по боксу Владислава Кухта - «Потеря года» / Фото Hungarian Boxing Association

Но эту потерю модно считать восполнимой, а были в прошлом году и невосполнимые потери.

Более 40 лет отработал на благо развития спорта Костанайской области мастер спорта СССР по легкой атлетике, заслуженный тренер РК по тяжелой атлетике Владимир Ильич МИХАЙЛУСОВ, ушедший из жизни 7 ноября 2023 года. За время работы он подготовил трех мастеров спорта РК международного класса, 12 мастеров спорта РК, являлся первым тренером призера Олимпийских игр 2012 года по тяжелой атлетике Анны Нурмухамбетовой.

В возрасте 23 года 15 мая ушла из жизни мастер спорта международного класса по спортивным танцам на колясках Малика МУКТАРОВА. С 2015 года она многократно становилась победительницей и призером республиканских и международных соревнований.

«Неудача года»

Двоякое впечатление оставил в прошлом году ФК «Тобол», не сумевший подняться в итоговой таблице чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги выше 8-го места. Последний раз костанайский клуб был восьмым (из 16 команд) в 1999 году, когда вернулся после двухлетнего перерыва в высший футбольный дивизион Казахстана. Все-таки не такого выступления ждали многочисленные болельщики от команды, завоевавшей в этом же сезоне спустя 16 лет Кубок Казахстана по футболу и дошедшей до раунда плей-офф в Лиге конференций УЕФА.