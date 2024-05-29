Заседание Костанайского областного суда состоялось 29 апреля. Бывший руководитель управления спорта Мурат КИНТОНОВ обратился с апелляционной жалобой на решение городского суда, который, хоть и отменил решение акима области о наложении дисциплинарного взыскания, но отказался восстанавливать чиновника в должности и выплачивать компенсацию.

Мурат Кинтонов (справа)

Мурата Кинтонова уволили после того, как в октябре 2023 года проверка КНБ выявила судимость у руководителя управления спорта - в декабре 1988 года он осужден за разбой. Кинтонов на госслужбе на разных должностях с 1999 года. В 2014 году в законодательство была введена норма о том, что лица с судимостью по тяжким статьям не могут работать в органах власти. Тем не менее, Мурат Кинтонов о своей судимости советских времен сообщать не стал. В суде первой инстанции сторона истца пояснила, что он считал свою судимость погашенной, поэтому и умолчал о ней.

В областном суде адвокат Юрий СОКОЛОВ просил дело Мурата Кинтонова вовсе передать в Конституционный суд РК.

- Суд первой инстанции прямо указывает, что наличие у Кинтонова судимости доказывает его несоответствие занимамой должности, - сказал Соколов. - То есть, по сути городской суд установил, что на Кинтонова действует обратная сила закона! Хочу отметить, что с 1999 года действовал закон "О госслужбе". Никаких препятствий для Кинтонова в нем не было. А в 2014 году ввели в закон норму, устанавливающую запрет для лиц, совершивших тяжкие преступления, работать на госслужбе. Таким образом эта норма ухудшила положение Кинтонова в части занятия государственной должности. У нас в Конституции указано, что законы, усиливающие ответственность или возлагающие новые обязанности на граждан, обратной силы не имеют. У Кинтонова судимость погашена еще во времена СССР.

Соколов отметил, что Конституционный суд уже принимал решения по отдельным нормам Закона "О госслужбе".

- Если суд усмотрит, что нормы закона ущемляют закрепленные права гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный суд. В связи с этим я прошу коллегию передать дело в Конституционный суд, - резюмировал адвокат. - Если вы не передадите дело, то прошу изменить решение городского суда и удовлетворить требования Кинтонова к акиму Костанайской области в полном объеме.

Мурат Кинтонов поддержал своего защитника и не стал выступать в областном суде.

Представитель акима области Ильяс БАЙКАСОВ посчитал апелляционную жалобу Кинтонова необоснованной. В своих доводах повторил все то, что ранее говорил в городском суде.

- Кинтонов скрыл сведения о судимости, - сазал Байкасов. - Мы просим в удовлетворении жалобы отказать, а приговор городского суда оставить без изменений.

Представитель прокуратуры Костанайской области также просил оставить приговор городского суда без изменений.

Коллегия областного суда в удовлетворении жалобы Кинтонова отказала и не усмотрела оснований для передачи дела в Конституционный суд.

Мурат Кинтонов это решение воспринял спокойно. На заседании он был в хорошем настроении, а до начала разбирательства с интересом рассматривал фотографии церемонии чествования лучших спортсменов и тренеров Костанайской области, которая прошла в тот же день в ДК "Мирас".

После заседания Юрий Соколов на вопрос о том, будет ли он обжаловать решение в Верховном суде, ответил: будет "двигаться дальше, вперед и только вперед".

- Я бы, пользуясь случаем, хотел поблагодарить спортсменов и спортивную общественность, которые высказались в мою пользу, поддержали меня, - сказал Кинтонов. - Я всем благордарен! Я думаю, мы будем обжаловать решение суда, этим займется мой адвокат.

Ранее с просьбой восстановить Мурата Кинтонова в должности выступали тренеры, спортсмены и родители воспитанников костанайских ДЮСШ.

Аким области Кумар Аксакалов на коллегии управления спорта в марте 2024 года, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", сказал, что в судьбе Кинтонова "решение суда будет основополагающим".

Фото Георгия ГОВОРОВА