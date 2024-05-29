На церемонии награждения за спортивные достижения 28 мая в концертном зале ДК «Мирас» отметили не только спортсменов и их тренеров, но и... ветеринара и журналиста. Потому что они тоже внесли большой вклад в развитие спортивной сферы - не медалями и кубками, но своей профильной деятельностью. Но обо всё по порядку.

Алдияр Серик победил в номинации «Лучший спортсмен» за бронзу на Азиаде-2023 по джиу-джитсу

В Костанае решили в торжественной форме публично закрепить старания костанайских спортсменов минувшего года и поощрить их сертификатами. Общий фонд поощрений - 14 млн тенге.

Победителей в номинации «Лучший тренер» награждал руководитель управления спорта Бекболат БАЙЖАНОВ.

- Наша задача - соответствовать государственной политике, создать условия для развития массового спорта, детского спорта и спорта высоких достижений, - сказал он перед вручением. - На сегодня 43,5% населения области занимаются физической культурой и спортом. Во всех регионах области динамично развивается спортиыная инфраструктура, строятся новые объекты.

О том, зачем область взяла курс на строительство спорткомплексов и почему акиму области не нравится нынешнее положение спорта в регионе, мы писали здесь.

Полный список победителей во всех номинациях

«Лучший тренер» «Лучший спортсмен» «За вклад в развитие физической культуры и спорта» Александр Геннадьевич Жуков (конькобежный спорт) Динара Жазитқызы Құджолова (пара дзюдо) Валерий Иванович Ковш (методист высшего уровня квалификации первой категории ШВСМ) Илья Юрьевич Коробейников (шорт-трек) Владислав Владимирович Ковалев (лыжные гонки) Наталья Ивановна Сухачева (заместитель руководителя ДЮСШ №1 имени Кадырбека Оспанова) Роман Иванович Миничкин (бокс) Тұрсынай Тұрарқызы Қабыл (пара пауэрлифтинг) Рустам Манарбекұлы Донанов (руководитель областной федерации хоккея) Арман Жұмасейтұлы Құсаинов (греко-римская борьба) Надежда Игоревна Рябец (бокс) Айгүл Бахылқанқызы Амандықова (ученый-селекционер кустанайской породы лошадей, член академии наук РК) Дмитрий Евгеньевич Царенко (пара пауэрлифтинг) Максим Алексеевич Украинцев (греко-римская борьба) Людмила Алексеевна Дрейфельд (ветеринарный врач Школы национальных видов спорта) Анатолий Олегович Галечин (шорт-трек) Талғат Бақытжанұлы Жиентаев (жекпе-жек) Гаухар Төлеубайқызы Жамбылова (медсестра Центра подготовки олимпийского резерва) Рыскелді Ертасұлы Байтасов (конные виды спорта) Алдияр Талғатұлы Серік (жекпе-жек) Анастасия Викторовна Кайда (методист Центра подготовки олимпийского резерва) Олжас Қарбозұлы Қожахметов (бес асык) Бақдәулет Оразұлы Асанов (конные виды спорта) Асхат Абул-Қадырұлы Нұртазин (спортивный корреспондент газеты «Наш Костанай») Кәршал Төлегенұлы Какашев (бес асык) Жанар Зұлқарнайқызы Сұлтанова (бес асык) Александр Сергеевич Плетнев (дзюдо) Иван Сергеевич Сорокин (самбо) Ержан Айтпайұлы Қабидуллинов (самбо) Батырхан Мұхтарұлы Әбілбеков (тогызкумалак)

Победители в номинации «За вклад в развитие физической культуры и спорта»

По возрасту разброс был заметный, это ещё раз доказывает, что лучшие годы жизни для спорта - любые. Один из тех случаев, когда совсем ещё юного 20-летнего Алдияра Серика, одного из победителей в номинации «Лучший спортсмен», можно увидеть рядом с Валерием Ковшем, который в спорте с 1983-го. Первого отметили за бронзу на Азиаде-2023 по джиу-джитсу. Валерия Ивановича присутствующие узнали во многом по тому, что он был директором ДЮСШ, «собравшим» двукратного бронзового призёра Олимпийских игр, чемпиона Азиатских игр Ивана Дычко.

Валерий Ковш в сфере спорта с 1983 года

Наградили Валерия Ковша «За вклад в развитие физической культуры и спорта». Это, пожалуй, самая выбивающаяся номинация, ведь в ней можно победить и без покорения спортивных высот. Например, Людмила Дрейфельд удостоилась награды за свою работу ветеринарным врачом в ТОО «Казак тулпары». Она сопровождала наездников и их скакунов на многих марафонах конных скачек.

Людмила Дрейфельд удостоилась награды за работу ветврачом в ТОО «Казак тулпары»

Корреспондент газеты «Наш Костанай» Асхат Нуртазин заслужил награду освещением спортивной сферы.

Асхат Нуртазин заслужил победу освещением спортивной сферы области

Диас СУЛЕЙМЕН

