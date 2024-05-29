Внести вклад, не завоёвывая кубки - Спортсменов (и не только их) наградили в Костанае по результатам 2023 года
Диас СУЛЕЙМЕН
На церемонии награждения за спортивные достижения 28 мая в концертном зале ДК «Мирас» отметили не только спортсменов и их тренеров, но и... ветеринара и журналиста. Потому что они тоже внесли большой вклад в развитие спортивной сферы - не медалями и кубками, но своей профильной деятельностью. Но обо всё по порядку.
Алдияр Серик победил в номинации «Лучший спортсмен» за бронзу на Азиаде-2023 по джиу-джитсу
В Костанае решили в торжественной форме публично закрепить старания костанайских спортсменов минувшего года и поощрить их сертификатами. Общий фонд поощрений - 14 млн тенге.
Победителей в номинации «Лучший тренер» награждал руководитель управления спорта Бекболат БАЙЖАНОВ.
- Наша задача - соответствовать государственной политике, создать условия для развития массового спорта, детского спорта и спорта высоких достижений, - сказал он перед вручением. - На сегодня 43,5% населения области занимаются физической культурой и спортом. Во всех регионах области динамично развивается спортиыная инфраструктура, строятся новые объекты.
О том, зачем область взяла курс на строительство спорткомплексов и почему акиму области не нравится нынешнее положение спорта в регионе, мы писали здесь.
Полный список победителей во всех номинациях
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«Лучший тренер»
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«Лучший спортсмен»
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«За вклад в развитие физической культуры и спорта»
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Александр Геннадьевич Жуков (конькобежный спорт)
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Динара Жазитқызы Құджолова (пара дзюдо)
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Валерий Иванович Ковш (методист высшего уровня квалификации первой категории ШВСМ)
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Илья Юрьевич Коробейников (шорт-трек)
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Владислав Владимирович Ковалев (лыжные гонки)
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Наталья Ивановна Сухачева (заместитель руководителя ДЮСШ №1 имени Кадырбека Оспанова)
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Роман Иванович Миничкин (бокс)
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Тұрсынай Тұрарқызы Қабыл (пара пауэрлифтинг)
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Рустам Манарбекұлы Донанов (руководитель областной федерации хоккея)
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Арман Жұмасейтұлы Құсаинов (греко-римская борьба)
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Надежда Игоревна Рябец (бокс)
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Айгүл Бахылқанқызы Амандықова (ученый-селекционер кустанайской породы лошадей, член академии наук РК)
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Дмитрий Евгеньевич Царенко (пара пауэрлифтинг)
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Максим Алексеевич Украинцев (греко-римская борьба)
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Людмила Алексеевна Дрейфельд (ветеринарный врач Школы национальных видов спорта)
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Анатолий Олегович Галечин (шорт-трек)
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Талғат Бақытжанұлы Жиентаев (жекпе-жек)
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Гаухар Төлеубайқызы Жамбылова (медсестра Центра подготовки олимпийского резерва)
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Рыскелді Ертасұлы Байтасов (конные виды спорта)
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Алдияр Талғатұлы Серік (жекпе-жек)
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Анастасия Викторовна Кайда (методист Центра подготовки олимпийского резерва)
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Олжас Қарбозұлы Қожахметов (бес асык)
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Бақдәулет Оразұлы Асанов (конные виды спорта)
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Асхат Абул-Қадырұлы Нұртазин (спортивный корреспондент газеты «Наш Костанай»)
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Кәршал Төлегенұлы Какашев (бес асык)
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Жанар Зұлқарнайқызы Сұлтанова (бес асык)
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Александр Сергеевич Плетнев (дзюдо)
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Иван Сергеевич Сорокин (самбо)
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Ержан Айтпайұлы Қабидуллинов (самбо)
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Батырхан Мұхтарұлы Әбілбеков (тогызкумалак)
Победители в номинации «За вклад в развитие физической культуры и спорта»
По возрасту разброс был заметный, это ещё раз доказывает, что лучшие годы жизни для спорта - любые. Один из тех случаев, когда совсем ещё юного 20-летнего Алдияра Серика, одного из победителей в номинации «Лучший спортсмен», можно увидеть рядом с Валерием Ковшем, который в спорте с 1983-го. Первого отметили за бронзу на Азиаде-2023 по джиу-джитсу. Валерия Ивановича присутствующие узнали во многом по тому, что он был директором ДЮСШ, «собравшим» двукратного бронзового призёра Олимпийских игр, чемпиона Азиатских игр Ивана Дычко.
Валерий Ковш в сфере спорта с 1983 года
Наградили Валерия Ковша «За вклад в развитие физической культуры и спорта». Это, пожалуй, самая выбивающаяся номинация, ведь в ней можно победить и без покорения спортивных высот. Например, Людмила Дрейфельд удостоилась награды за свою работу ветеринарным врачом в ТОО «Казак тулпары». Она сопровождала наездников и их скакунов на многих марафонах конных скачек.
Людмила Дрейфельд удостоилась награды за работу ветврачом в ТОО «Казак тулпары»
Корреспондент газеты «Наш Костанай» Асхат Нуртазин заслужил награду освещением спортивной сферы.
Асхат Нуртазин заслужил победу освещением спортивной сферы области
Диас СУЛЕЙМЕН
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