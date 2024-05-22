В Костанайской области не хватает местных спортсменов, их заменяют легионерами. Об этом на заседании областного акимата сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ.

Фото пресс-службы акима области

- Наша задача - строить больше спорткомплексов, - обозначил решение проблемы Кумар Иргибаевич. - Через строительство таких объектов мы раскрываем потенциальные возможности наших земляков, которые должны защищать честь нашей области на международных чемпионатах: Азиатских и Олимпийских играх и так далее. Цель такая - чтобы впоследствии ребята, которые занимались спортом в строящихся спортивных объектах, пополняли наши профессиональные клубы. Чтобы меньше было легионеров.

Аким области не назвал, где именно "закрывают дырку" легионерами. Но лидирует в этом направлнении очевидно ФК "Тобол" /Фото vk.com/fctobol

Обилие последних аким назвал «закрыванием дыр».

- Заменяем наших доморощенных спортсменов легионерами и таким образом закрываем дырку. Это неправильно, - высказался Аксакалов. - Мы строим объекты - в спорткомплексах должны быть взращены наши местные спортсмены. По бюджетной программе спорта мы входим в первую десятку по стране. По количеству ДЮСШ занимаем 5 место по республике. В области ежемесячное денежное содержание получают 310 человек, но в составе сборной только 65 человек. Идёт какое-то несоответствие. Мы оплачиваем, чтобы наши люди побольше были в составе сборных! Люди, которые подают надежды соответствующие. Здесь надо разобраться.

Какие успехи в этом направлении уже есть?

Фото пресс-службы акима области

Как сообщил руководитель управления спорта Бекболат БАЙЖАНОВ, в 2023 году сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Аманкарагай Аулиекольского района (713,0 млн тенге), селе Караменды Наурзумского района (400,6 млн тенге) и селе Боровское Мендыкаринского района (411,6 млн тенге), построили спортзал ангарного типа в селе Харьковское Мендыкаринского района (238,3 млн тенге). В 2024 году сдали физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Денисовка (252,7 млн тенге). Готовятся к сдаче комплексы в селе Заречное Костанайского района и в Житикаре.

- Работа по развитию спортивной инфраструктуры продолжается, - добавил Байжанов. - Запланировано строительство 13-ти спортивных объектов, в том числе 10-ти физкультурно-оздоровительных комплексов (в Амангельдинском, Костанайском, Фёдоровском, Сарыкольском, Аулиекольском, Б. Майлина, Карабалыкском и Карасуском районах, Костанае и Рудном) и трех крытых хоккейных кортов (в селе Карабалык, в селе Торгай и селе Амангельды). Однако в Амангельдинском, Б. Майлина, Карасуском и Сарыкольском районах есть риск срыва сроков строительства из-за недобросовестных подрядчиков. Глава региона поручил акимам районов взять эти вопросы под личный контроль и ежемесячно предоставлять информацию о ходе СМР.

- Спортивные итоги оставляют желать лучшего, - сказал Аксакалов. - По итогам 6-й летней спартакиады 2023 года наша область заняла 14 место. По итогам чемпионатов мира и Азии в копилке нашей области только 2 бронзовых медали. Этим летом будут Олимпийские игры в Париже. Ни одной лицензии наши спортсмены не получили. За все годы независимости на участие в Олимпийских играх нашей областью было завоёвано всего лишь 13 лицензий и всего лишь 4 олимпийских награды. Мы сравнили с другими регионами, которые намного меньше по количеству населения и спортивной инфраструктуры, но результаты на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, Азиатских играх у них намного выше.

Курс на взращивание среди юных костанайцев будущих олимпийцев область взяла ещё в прошлом году. Кумар Аксакалов поделился результатами:

- В прошлом году мы начали практику проведения спортивных любительских, школьных и студенческих лиг. Благодаря этому количество занимающихся спортом увеличилось на 15%. Это порядка 5 тыс. человек.

Область продолжает двигаться в этом направлении, теперь уже с внедрением высоких технологий.

- В целях контроля качества работы тренеров и администрации подведомственных учреждений внедрить учёт посещаемости детьми секций в спортивных школах путём QR-кодов. Сколько детей там фактически ходят, мы должны видеть, - сказал Кумар Иргибаевич.

Но медали - не единственная задача. Оздоровление костанайцев даже без наград - тоже достойная цель.

- Ежегодно строительство новых спортивных сооружений и модернизация имеющейся спортивной инфраструктуры позволяет увеличить охват жителей области всех возрастов занятиями спортом, что способствует укреплению здоровья населения, в том числе уменьшению количества сердечно-сосудистых и опорно-двигательных заболеваний, - сказал аким области. - Всё больше молодёжи посещает тренажёрные залы и спортивные комплексы. Строительство новых современных физкультурно-оздоровительных комплексов привлекает молодёжь к массовому спорту и создаёт комфортную среду для занятий спортом.