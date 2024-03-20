Бывший руководитель управления физической культуры и спорта Мурат КИНТОНОВ обратился в Костанайской городской суд с иском к акиму области Кумару Аксакалову. Он просил отменить два постановления главы региона, согласно которым на него накладывали дисциплинарное взыскание и увольняли с госслужбы. А также компенсировать зарплату за вынужденный прогул в течение 71 дня - почти 2,5 млн тенге.

Мурат Кинтонов (справа)



"Умышленно не сообщал"

В октябре 2023 года департамент Комитета национальной безопасности по Костанайской области выявил, что руководитель управления спорта в декабре 1988 года был осужден за разбой. Статья что сейчас, что во времена Каз. ССР - тяжкая. Кинтонов тогда был подростком, а наказание ему назначили ниже низшего предела и судимость была погашена. Однако он все равно был обязан указать об этом в автобиографии при приеме на госслужбу. Отметим, что Кинтонов до этого занимал должности в госорганах: с 1999 года работал советником акима Аркалыка, главным специалистом и руководителем управления физкультуры и спорта. Только в 2023 году шесть раз проходил проверку компетентных органов, но лишь в ноябре к нему возникли претензии.

- Мурат Кинтонов внес большой вклад в развитие казахстанского спорта, сам добился больших побед, но при этом мы с доводами его искового заявления не согласны, - заявил в прениях представитель акима области Ильяс БАЙКАСОВ. - Кинтонов на протяжении всего времени, что он находился на госслужбе, умышленно не сообщал сведения о привлечении к уголовной ответственности. 8 ноября 2023 года из департамента по делам госслужбы поступило письмо о принятии мер со сроком исполнения до 12 ноября. В свою очередь акимат области назначил служебное расследование.

Байкасов отметил, что акимат не обязан был назначать расследование, так как Кинтонов в объяснительной соглашался с наличием у него судимости. Но аким области все-таки решил воспользоваться этой возможностью.

- По закону на госслужбу не может быть принят гражданин, который был судим за тяжкие преступления, - сказал Байкасов. - Кроме того, предоставление при поступлении заведомо ложных документов является основанием для отказа в приеме на госслужбу. 4 декабря 2023 года Кинтонов был уволен. Хотел бы отметить, что, как все понимают, Мурат Кинтонов не соответствует тем требованиям, которые установлены законом для госслужащих. Добавлю, что если бы он сразу указал о своей судимости, то ему бы отказали в приеме на работу в управление физкультуры. Просим в иске отказать.

Без срока давности

В защиту областного акимата выступил начальник отдела департамента Комитета по правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Талгат НУРМАГАМБЕТОВ. Он рассказал, как "вскрылась" судимость Кинтонова:

- По приговору 1988 года проходило трое лиц. Дело в том, что один из участников этого дела повторно привлекался к уголовной ответственности. Учетные документы друг друга поглощали и автоматически были отражены в нашей информационной системе. Кинтонов к ответственности не привлекался, соответственно, его документы на тот момент были изъяты из картотеки. Следовательно, сведения в отношении Кинтонова отсутствовали по объективным причинам. Здесь нет вины других госорганов.

Представители ответчика не раз подчеркивали: если бы Кинтонов сам указал, что у него была судимость, то в его отношении провели бы дополнительную проверку. Уголовное дело 1988 года, к слову, нашли в архиве уже во время нынешнего судебного разбирательства.

Юрий Соколов (слева) и Ербол Жайлебаев ( в центре)



- У тяжкого преступления для правил поступления на госслужбу нет срока давности, - заявил в суде руководитель службы управления персоналом облакимата Ербол ЖАЙЛЕБАЕВ, который давал показания по доверенности от акима области. - Одним из принципов Этического кодекса является честность. Это особое доверие со стороны общества и государства. А Кинтонов с первых дней начал проявлять неискренность. Даже сейчас - у нас присутствуют СМИ, какой пример Кинтонов подает для молодежи! Я считаю, что молодые люди должны знать - никакое преступление без следа не остается!

При этом претензий к Кинтонову по этике у представителей акимата области нет, совет по этике дело бывшего чиновника не получал и не рассматривал.

Обратная сила закона

Адвокат истца Юрий СОКОЛОВ в прениях настаивал, что его клиент не указывал в документах сведения о судимости, так как считал ее погашенной.





- Результаты специальных проверок свидетельствовали об отсутствии каких-либо препятствий для занятия должностей, - сказал Соколов. - На момент поступления Кинтонова на госслужбу в 1999 году действующий закон не содержал никаких препятствий для занятия должностей лицами с погашенной судимостью. Только в закон от 4 июля 2014 года были внесены изменения - был установлен запрет для работы в госорганах людям, которые были судимы по тяжким статьям. Норма введена с 1 января 2015 года, когда Кинтонов уже работал на госслужбе. Однако в данном законе не были предусмотрены нормы об обратной силе этих требований. А Конституция прямо говорит, что нормы, ухудшающие положение граждан, обратной силы не имеют.

Соколов отметил, что Кинтонову наложили дисциплинарное взыскание по статье, которая регулирует правила для тех, кто его принимал на должность руководителя. То есть, по логике областного акимата, Кинтонов виноват в том, что сам себя назначил в нарушение правил. Указывал адвокат и на процессуальные аспекты дела: Кинтонов заполнил автобиографию в апреле 2023 года и мог быть привлечен к ответственности до сентября. Но наказание настигло его уже в декабре.

В поддержку Кинтонова в суд поступило три письма от спортивных объединений, которые просили восстановить его в должности, потому что «он хороший руководитель».

Восстановить невозможно?



Судья Маншук ДЮСУПОВА в своем решении во многом повторила позицию прокуратуры. Она удовлетворила иск в части отмены постановления о наложении дисциплинарного взыскания. Но отказала Кинтонову в восстановлении на работе, а также в выплате зарплаты за вынужденный прогул.





- С учетом всех доказательств суд пришел к выводу, что иск нужно удовлетворить частично, - разъяснила решение Дюсупова. - Кинтонов действительно скрыл сведения. И, несмотря на погашенную судимость, он остается «привлеченным к уголовной ответственности». О чем должен был указать в биографии. То, что истец считал судимость погашенной, и значит, не нужно было указывать ее, это субъективное мнение. Факт есть факт. Он должен был рассказать о судимости. Восстановить его на работе невозможно, так как в законе четко сказано - с судимостью на госслужбе работать нельзя. Но в то же время искажение сведений в автобиографии не может быть расценено как дисциплинарный проступок.

Судья резюмировала:



- С учетом заслуг и общественного мнения понятно и жалко человека, но что делать? Закон больше. У вас есть право обратиться в Конституционный суд. Если вдруг отменят норму, то будут новые обстоятельства для дела.

Адвокат Юрий Соколов сообщил корреспонденту «НГ», что обжалует решение городского суда, так как Кинтонова «услышали частично». И подтвердил, что бывший руководитель управления спорта параллельно с апелляционной жалобой готовит заявление в Конституционный суд.

- Мы хотим устранить противоречия, так как Конституция гарантирует равный доступ к государственной службе, есть норма о том, что с погашенной судимостью могут работать, - объяснил Соколов. - Но есть норма 2015 года, запрещающая работу в госслужбе с судимостью. Она противоречит Конституции. И этот вопрос должен решить Конституционный суд.

Фото Георгия ГОВОРОВА

