На знаках - собака, велосипед и самокат, перечёркнутые красной линией. Так, будто гулять с питомцами и передвигаться иначе, чем пешком, запрещено. 2 мая начальник управления полиции Костаная Булат ИМАНОВ прошел по парку с журналистами и пояснил, что же они означают. Как же не нарушить закон, отдыхая в парке Победы?

Этот брифинг - пожалуй, единственный, на котором пьяниц и велосипедистов можно услышать в одном предложении и так близко друг к другу.

- Наше мнение: парк Победы существует для того, чтобы люди приходили сюда отдыхать, дышать свежим воздухом, сидя на скамейках, - сказал Иманов. - А вот быстрая езда на велосипедах, лица без определённого места жительства и лица в состоянии алкогольного опьянения создают у наших жителей плохое восприятие. Если лица находятся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляя человеческое достоинство, мы привлекаем их по ст. 440 Административного кодекса и накладываем штраф. Если это повторяется неоднократно, тогда уже часть третья - административный арест.

- Подпадают ли под эту статью бегуны и велосипедисты?

- Бегуны и велосипедисты под эту статью не подпадают, - ответил Иманов. - Сейчас же все велосипеды скоростные, на них можно быстро ездить. И у нас была заявка от матери ребёнка, которого чуть не сбил велосипедист. Мы здесь ничего никому не запрещаем. Мы - исполнительный орган, законы не пишем, постановления не выносим. Мы исполняем те обязанности, которые на нас возложены. Поэтому, если поступают к нам жалобы, мы находим этого велосипедиста и проводим с ним профилактическую беседу.

Одна из таких рекомендательных мер - новые знаки в парке.

- На этих знаках красной линией перечёркнуто изображённое, будто это запрет. Это может сбить с толку.

- Этого знака нет в правилах дорожного движения, привлечь к ответственности мы никого не можем. Штрафы за это не предусмотрены, - ответил начальник УП.

Во время прогулки с журналистами он увидел детей, играющих в волейбол на дорожке между бюстами.

- Здесь не запрещено заниматься спортом, - прокомментировал Иманов. - Однако у нас сегодня есть альтернативные места, где можно заниматься спортом. Сегодня городской акимат активно проводит работы по строительству Триатлон-парка. Там есть дорожки для бега, велодорожки. Есть альтернативы. Если бы их не было, может быть, этот вопрос бы не поднимался. Но, учитывая количество поступающих жалоб от граждан, мы ведём работу. Но только рекомендательного характера, не запрещающего.

Начальник полиции напомнил правила выгула домашних животных:

- На собаке должен быть намордник. Поводок должен быть длиной не более 1,5 м. У хозяина должен быть с собой кулёк - если собака справила нужду, хозяин обязан убрать за ней. Не все наши жители придерживаются этих правил. За эту неделю у нас было 4 жалобы. Троих мы привлекли, с одним провели профилактическую беседу.

Также из интересного на брифинге - полезная информация о гражданской помощи служителям закона.

- Обращаемся ко всем жителям нашего города: если вы стали невольным свидетелем какого-то правонарушения, можете сфотографировать его и скинуть на наш сайт, - сказал Иманов. - Сейчас, например, мы ведём активную работу во втором Костанае - там, где идёт стройка. Большегрузные машины на своих колёсах выносят грязь со стройки на асфальт. Сегодня жители нашего города нам в этом часто помогают, фотографируя эти машины и их колёса. Мы потом находим нарушителей и привлекаем к ответственности благодаря этой помощи.

Напомним, больше года назад аким Костаная приказал закрыть движение машин со строек, если не будут мыть колёса, а "НГ" писала о том, как новое требование исполняют застройщики.

Начальник полиции рассказал также о том, как ловят нарушителей порядка в парке Победы:

- У нас здесь установлены камеры наблюдения, которые выводят изображение в центр оперативного реагирования. По приметам устанавливаем.

Заместитель начальника местной полицейской службы УП Костаная Алмат КАРЫМСАКОВ рассказал о правилах передвижения на малых транспортных средствах:

Начальник местной полицейской службы УП Костаная Ернур Алтаев (слева) и заместитель начальника местной полицейской службы УП Костаная Алмат Карымсаков.

- Водителям самокатов, мопедов и других малых электронных транспортных средств при движении по тротуару нельзя превышать скорость движения 6 км/час. Для передвижения по тротуарам возрастных ограничений нет. При выезде на проезжую часть дороги скорость движения такого транспорт не должна превышать 25 км/час. Водитель должен иметь водительское удостоверение любой категории. При передвижении в тёмное время суток в условиях ограниченной видимости на водителе должна быть светоотражающая одежда. На транспорте тоже должны быть светоотражающие элементы. Водитель должен быть в застёгнутом шлеме и не может перевозить пассажиров.

И привел недавний пример:

- Один велосипедист столкнулся с пешеходом и сломал ребёнку руку и ключицу, на него зарегистрировали уголовное дело, предусмотренное статьёй 345.

Именно во время этой части его доклада по дорожке парка Победы ехал велосипедист.

- Можно проехать? - вежливо спросил он.

- Можно, но не быстро, - пошутили журналисты.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА