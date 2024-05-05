Ровно год назад «НГ» рассказывала о жалобах жителей Рудного на черный снег. Тогда мы опытным путем доказывали, что пыль, которая оседает в огородах и на подоконниках, имеет свойство примагничиваться, а ее источник - склад окатышей ССГПО. В августе 2023-го на предприятии признали проблему и даже обсудили пути ее решения. Но, как показывает практика, весной 2024-го ситуация, вероятно, только усугубилась.

«Пыли даже больше»

14 апреля корреспондент «НГ» побывал возле склада ССГПО. Нам повезло: именно в этот момент на складе загружали вагоны железнодорожного состава. Огромный ковш сгребал окатыши, а, когда открывался, в воздух поднималось огромное облако черной, как смола, пыли. Несколько минут ветер сдувал неосевшую пыль в сторону магазина «Технодом» на окраине Рудного.

14 апреля 2024 года. Облако пыли поднимается всякий раз, как окатыши сбрасывают в вагон

В прошлом августе рассматривали сразу несколько вариантов решения проблемы. ССГПО закупило оросительную установку, которая покрывает окатыши во время отгрузки воздушно-водяной смесью и гасит пыль. Также, чтобы снизить выбросы, предлагали использовать бентонит. Генеральный директор АО «ССГПО» Сергей НАПОЛЬСКИХ отмечал, что предприятие хочет уйти от перевалки склада и грузить продукцию в вагоны прямо с фабрики.

- Абсолютно ничего не изменилось, - констатирует Андрей ЯКОВЕНКО, чей дом расположен недалеко от склада ССГПО. - Нам говорили, что будет оросительная установка, но ее не видно. Когда мы приглашали эколога комбината, он говорил, что установка неисправна. Вы сами видите здесь не меньше шести экскаваторов. И одна поливочная машина вряд ли сыграет какую-то роль.

Яковенко рассказывает о своих наблюдениях, которые были сделаны в феврале.

Андрей Яковенко: «Я не вижу, чтобы на этом складе ситуация стала лучше»

- В этом году пыли даже больше, - говорит рудничанин. - Пыль летит всякий раз, как ветер дует в нашу сторону. Примерно с 16 по 20 февраля очень большой объем пыли был. Снег, подоконники, машина - все было черным. Я просто в этот момент был в больнице, а когда вернулся, на лобовом стекле был очень большой слой. Я и предполагаю, что в этот момент ветер дул в нашу сторону, поэтому пыль прилетела конкретно к нам. Мне пришлось день потратить на уборку брусчатки. Установил определенный алгоритм: сначала очищаю щеткой, потом прохожу пылесосом. У меня к пылесосу приделан самодельный фильтр. Потому что ее подмести невозможно - пыль просто летает с места на место. Я собрал ведро этой пыли.

Защитная зона для миллионов тонн

- Почему так происходило? Из-за пандемии и санкций на складах скопилась продукция, - объяснял на брифинге в РСК 27 марта руководитель департамента экологии Костанайской области Талгат САБИЕВ. - Поэтому в ССГПО пытались сократить объемы хранимой на складе готовой продукции. По итогам 2023 года им это удалось, они намного сократили. Насколько нам известно, метод с добавлением бентонита себя не оправдал. Это не уменьшило пыление.

В департамент экологии поступило обращение жителей с жалобами на пыление, что оно возобновилось.

Талгат Сабиев на брифинге рассказал, что метод с бентонитом оказался неэффективным

- Из этого мы делаем вывод, что количество работ по пересыпке или перегрузке увеличилось, - сказал Сабиев. - Обращение жителей также изучают в департаменте санитарно-эпидемиологического надзора. Потому что ключевым вопросом является защитная зона склада. Этот вопрос не в нашей компетенции. Мы будем работать по обращению.

Вопрос санитарной зоны для склада - один из важнейших. Площадка АО «ССГПО» относится к 1-му классу опасности, для него действует санитарно-защитная зона в 1 000 м. Однако склад окатышей, согласно проекту, составленному в ССГПО, относится к 2-му классу опасности, поэтому его санитарно-защитная зона - всего 500 м. Еще год назад было неясно, как соотнести эти правила с заявлением Сергея Напольских о том, что на складе из-за санкций скопилось около 1,7 млн тонн окатышей. Даже если поверить, что склад разгрузили, он все равно может не соответствовать рассчитанной для него защитной зоне.

- Вот вы сами можете посчитать, что сегодня, 14 апреля, отгружают состав из 24 вагонов, - приводит расчеты Яковенко. - По «Яндекс-картам» видно составы, что это не единичный случай. В день наверняка грузится несколько составов. То есть можно примерно определить объем отгружаемой продукции. И это, скорее всего, в десятки раз больше годового объема, который использовался для расчета санитарно-защитной зоны. Если же пойти от обратного и разделить заявленные предприятием 150 000 тонн, то в сутки всего должны отгружать не больше 6 вагонов.

По мнению Яковенко, санитарная зона должна быть минимум в 1 000 м от склада, а лучше - еще дальше.

- Мой дом, к примеру, судя по картам, расположен в 950 м от склада, но мой участок накрывает пылью не как окраину, - говорит рудничанин. - А ведь есть дома, которые еще ближе. Среди них - частные и многоквартирные, а еще пара детских садов. Меня удивляет, когда комбинат жалуется, что эта система действует с советских времен. Прошло уже больше 30 лет. У нас ужесточились требования к экологии. Но я не вижу, чтобы на этом складе ситуация стала лучше.

Меры приняты?

Руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Рудного Ураз САСЫКОВ в ответе на обращение Андрея Яковенко уже развел руками:

- Согласно ответу «Национального центра экспертизы», провести инструментальное исследование загрязнения снега, смывов пыли с подоконников с наружной стороны окна и других поверхностей не представляется возможным, так как отсутствуют нормативные документы, - сказал он.

25 апреля «НГ» отправила в ДСЭК дополнительный запрос с просьбой прокомментировать, какие меры предпринимает ведомство в связи с обращением рудничан. Ответ прислали 3 мая:

- В марте поступило обращение от жителя Рудного, касательно проведения анализа пыли, - сообщил руководитель ДСЭК Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. - На основании обращения рудненсыким управлением проведены среднесуточные лабораторно-инструментальные замеры атмосферного воздуха на территории жилой застройки, а также награнице санитарно-защитной зоны склада окатышей, на содержание загрязняющих веществ во время погрузочно-разгрузочных работ. Превышений норм не установлено.

Рудненское управление санитарно-эпидемиологического контроля также провело внеплановую проверку по вопросу соблюдения санитарно-защитной зоны.

- По результатам проверки за выявленные нарушения субъект привлечен к административной ответственности в виде штрафа, выдано предписание об устранении нарушений, - указано в ответе Дуалетбаева.

Генеральный директор АО «ССГПО» Сергей Напольских сообщил, что во втором полугодии 2023 года предприятие снизило остатки готовой продукции.

- Мы произвели пробную партию окатышей с бентонитом, которые показали идентичные свойства в сравнении с окатышами с глиной, - пояснил гендиректор. - Ведется работа по возможности применения технологической схемы с использованием охладителей на фабрике, результаты которой будут учтены. В феврале 2024 года специалисты АО «ССГПО» посетили Китай для изучения различных модификаций охладителей, требований к их обслуживанию и ремонту.

По словам Напольских, осенью 2023 года сотрудники ССГПО приступили к посадке деревьев с внешней стороны склада, обращенной к городу. И продолжат эту работу в 2024-м.

- АО «ССГПО» приняло меры по снижению выбросов пыли со склада, запустив поливооросительную установку, - сообщается в ответе. - Мы усилили оросительную установку, осуществив замену ее форсунок на более производительные, что снизило объемы выбросов.

Уж не знаем, насколько эти слова соответствуют действительности. Может быть, конкретно 14 апреля установка не работала или работала в половину силы, но, судя по увиденному корреспондентом «НГ», эффекта от принимаемых мер не видно.

В своем ответе Сергей Напольских обращает внимание на то, что «аккредитованная лаборатория проводит ежеквартальные лабораторные исследования на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне». И эта лаборатория не выявляла превышения предельно допустимых концентраций пыли.

Что имеют в виду в ССГПО? Что черный снег и пыль во дворах, которую можно собирать магнитом, - это нормально? Даже если поверить, что исследование проводилось именно в тот момент, когда на складе проходили работы, это никак не влияет на действительность. Пыль как оседала в жилой зоне, так и продолжает это делать. И кадры, снятые корреспондентом «НГ», - тому подтверждение.

Фото Георгия ГОВОРОВА