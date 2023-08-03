О жалобах жителей Рудного на черный снег во дворах домов и пыль, которую можно собирать магнитом, «НГ» писала в конце апреля. Горожане говорили, что пыль прилетает в их дома из расположенного неподалеку склада окатышей АО «ССГПО».

На складе ССГПО из-за санкций скопилось 1,7 млн тонн готовой продукции /Фото из архива «НГ»

После обращения гражданского активиста Владимира МАРТЫНОВА к министру экологии РК Зульфие Сулейменовой во время ее визита в Костанай провели проверку и не нашли нарушений экологических норм. Неужели зря переживали? 2 августа итоги проверки обсуждали на встрече, где в правом углу ринга выступило руководство АО, в противоположном - рудненские экоактивисты.

Экспертиза показала

В качестве рефери выступил руководитель департамента экологии Костанайской области Талгат САБИЕВ.

- Сотрудники лаборатории нашего департамента выезжали в санитарно-защитную зону этого склада, проводили замеры на состояние атмосферного воздуха, - сообщил он. - По результатам исследований превышения установлено не было. Поэтому оснований для проведения проверок у департамента не возникло. Но после встречи министра с Мартыновым нам Зульфия Сулейменова поручила еще раз провести замеры. Если раньше мы проводили разовые замеры, то в последний раз делали среднесуточные измерения. То есть мы через каждые 4 часа в течение суток брали пробы воздуха. По ним превышений норм тоже не выявлено. Мы продолжили работу с предприятием. Они прорабатывали меры, которые помогут снизить влияние склада на окружающую среду.

Экоактивисты отнеслись к исследованиям департамента экологии скептически. Они указали чиновникам на тот факт, что пыль на подоконниках их домов имеет свойство прилипать к магниту, что говорит о наличии в ее составе крупиц железа.

- Можно всегда взять замеры, когда пыли нет, - высказался Владимир Мартынов. - Но я министру показывал ролики, где видно, какая пыль поднимается во время работы склада. Если в этот момент взять пробы воздуха, то мало никому не покажется. И эта черная пыль долетает до центра города! Я живу в 800 метрах от офиса ERG, у меня слой черной пыли, который убирается магнитом. Летом из-за дождей ее не так хорошо видно. А весной и зимой эта чернота проявляется со страшной силой.

- Я хоть уже и не живу возле станции Железорудной, но к нам постоянно приходят жалобы от жителей, - поддержал Мартынова директор филиала ОО «KazEcoPatrol» Максим ФРОЛОВ. - Если вы брали показатели, то стоило пригласить на этот процесс и нас, чтобы снять недоверие со стороны общественности. Потому что жители видят одно, а по образцам департамента картина другая. Дело в том, что у нас есть прибор, который делает замеры содержания воздуха. И по ним красные зоны появляются либо в конце зимы, либо в мае, когда ветра дуют с севера. Сейчас ветер с юга, поэтому у нас показатели в целом в норме. А когда ветер меняется, мы фиксируем загрязнения.

Талгат Сабиев уверял, что их замеры проводились именно в тот момент, когда на складе велась погрузка и отгрузка готовой продукции.

Сократить объемы склада

На претензии экоактивистов отвечал генеральный директор АО «ССГПО» Сергей НАПОЛЬСКИХ. Он вновь сказал о сложностях, которые возникли у предприятия после отказа сотрудничать с магнитогорским комбинатом из-за санкций Европы и США.

- Нам пришлось складировать окатыши и концентрат на складе, и к концу 2022 года у нас скопился значительный объем в 1,7 млн тонн готовой продукции, - напомнил гендиректор. - Мы перестали грузить, минуя склад, напрямую в Магнитогорск, как это делали раньше. Сегодня по технологии склад используется как аккумулирующая емкость, чтобы окатыш мог остыть. Мы не можем грузить горячие окатыши сразу в вагоны. В этой ситуации происходит негативное воздействие на окружающую среду. Никто к этому не был готов: ни мы, ни город, ни железнодорожная сеть Казахстана.

По словам Напольских, ССГПО подготовило план, который уменьшает объемы и максимально отказывается от использования склада. Но для этого нужно подготовить предприятие к переходу на новую схему: купить оборудование, заказать проект и пройти экспертизы.

- Сейчас мы ищем оборудование, и как только определимся, начнем разработку детального проекта, - объяснил Напольских. - То есть мы хотим уйти от перевалки склада и грузить продукцию в вагоны прямо с фабрики, отправлять в той таре, которую нам отправляют потребители. Надо отметить, что даже имея ограничения, мы не сокращали сотрудников и повышали зарплаты. А это все деньги, которых нам сейчас хватает только на покрытие затрат. С появлением новых потребителей ситуация улучшается, и мы будем работать над снижением мелкой фракции в готовой продукции.

АО «ССГПО», как и обещали ранее, закупило оросительную установку, которая покрывает окатыши во время отгрузки воздушно-водяной смесью. Это должно погасить пыль. Но пока она «не совсем подходит по производительности». И сейчас на предприятии ищут способ сделать установку более мощной. При этом установки хватает всего на 2 часа, после чего ее надо заново заправлять. А высокий забор вокруг склада, по словам Напольских, - вариант малоэффективный. Можно попробовать максимально отодвинуть склад от города и отгружать окатыши на дальних тупиках. Но о переносе всего склада речи быть не может.

- Я сторонник того, чтобы этих складов не было, - подчеркнул Напольских. - Это самый эффективный способ организации производства. Что выходит из фабрики, то должно сразу отгружаться потребителю - это наша цель. Сейчас мы уже меняем технологию, используем бентонит, чтобы снизить пылевую фракцию. Пробную партию уже отгрузили. Будем смотреть, как снизится выброс пыли.

Отвечая на вопрос корреспондента «НГ», Сергей Александрович уточнил, что только на разработку проекта и прохождение экспертиз понадобится 1,5-2 года. Тогда только начнется реальный переход. Сколько этот переход будет стоить, пока не подсчитывали. Напольских пообещал информировать экоактивистов о том, как будет реализовываться новая программа.

Фото Георгия ГОВОРОВА