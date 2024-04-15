Дом № 45/3 микрорайона Аэропорт - один из проблемных, чьи сроки сдачи неоднократно откладывались. В данном случае - из-за банкротства бывшего подрядчика, вызванного в том числе пандемией. Новостройку планировали ввести в эксплуатацию до конца марта, но, как сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, посетивший сегодня, 15 апреля, этот объект, сроки «немного затянулось».

- К 20 мая вы должны всё доделать и ключи дать людям, - сказал градоначальник представителю подрядчика. - Люди этого ждали. Благоустройство у нас завершено. Теперь пусть строители до конца уберут за собой мусор, чтобы к 20 мая дом был готов к заселению.

И пояснил журналистам:

Аким Костаная и руководитель отдела управления Арсаин Байдаулетов

- Это завершение одного из долгостроев. По пр. Кобыланды батыра в этом месяце мы постараемся завершить строительство. И у нас останутся три дома в микрорайоне Кунай. Ими мы завершим работу по всем проблемным домам, которые у нас есть с 2019 года.

Аким пообещал: в следующем году Аэропорт будет полноценным микрорайоном с детским садом, школой и торговым центром:

- На этом мы полностью завершаем строительство домов по государственным программам в микрорайоне Аэропорт. Остаётся у нас частный сектор, если частники будут строиться. Торговый центр начнут строить в этом году, в следующем году будет сдача. Детский сад сейчас уже строится. Будет построена комфортная школа. В следующем году у нас будет завершён уже полный цикл микрорайона. Но самое главное - дома. Это был последний дом из 45-х. Теперь жильцы смогут во второй половине мая уже заселиться сюда.

Аким Костаная также выразил своё мнение о том, насколько доступны цены за квартиры в новостройке:

Аким Костаная зашёл в одну из квартир дома № 45/3

- Стоимость квадратного метра в этом доме - 226 000 тенге. В трёхкомнатной квартире здесь 79 кв. м. Это примерно 16 млн тенге за квартиру. Я считаю, для трёхкомнатной квартиры с чистовой отделкой это нормально. На рынке такая квартира будет стоить уже 25 млн тенге. Большая разница.

Подрядчик - ТОО «Нуркапстройгаз», сменил в этом проекте ТОО «РСО Саулет».

- Территорию убираем, - рассказал инженер ТОО «Нуркапстройгаз» Сергей ПРОКУРАТОВ. - Косметические работы проводим: где-то что-то подмазать, подкрасить надо. Электроснабжение, газификация готовы. В июле 2023 года здесь стояли 3 этажа, и то не до конца собранные. С того момента мы довели дом до сдачи. Общая проблема для всего микрорайона - это близость грунтовых вод к подвалам. Мы справляемся, постоянно откачиваем воду из подвалов. Как минимум, подвалы влажные. Иногда водичка бывает. Насколько я знаю, городские власти делают тут понижение этих грунтовых вод.

В доме № 45/3 микрорайона Аэропорт 72 квартиры. На каждом этаже 2 двухкомнатные, 1 трёхкомнатная и 1 однокомнатная квартира.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА