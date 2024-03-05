В 2024 году акимат планирует ввести в эксплуатацию 25 многоквартирных жилых жома, в том числе 1 арендный и 24 кредитных, а также 124 одноквартирных дома (ИЖС). Об этом 4 марта на аппаратном совещании сообщил руководитель отдела строительства Арсаин БАЙДАУЛЕТОВ.

В 2023 году на строительство МЖД и проведение инженерных коммуникаций из городского бюджета выделили 21,3 млрд тенге, в эксплуатацию ввели введено 3 арендных и 24 кредитных дома.

В частности, завершили строительство восьми долгостроев, которое велось с 2019 года. Это дома №№ 45/1 и 45/2 в мкрн Аэропорт, №№ 9 и 49 в мкрн Юбилейный и №№ 2, 4 и 5 в 82 квартале и № 1 в 83 квартале в мкрн Кунай.

Продолжается строительство 5 кредитных домов в мкрн Береке (№№ 123, 156, 157, 158 и 159).

- Планируется, что они будут введены в эксплуатацию в этом году, - отметил Байдаулетов. - В Береке также объявлены госзакупки на строительство трех жилых домов: 10-ти, 9-ти и 5-ти этажного (все они под № 124 - «НГ»). Договоры по всем трем объектам заключены с АО «Рудныйсоколовстрой».

В мкрн Аэропорт запланирован ввод в эксплуатацию двух домов: арендного и кредитного.

- По арендному 108-квартирному дому №№ 19-20-21 строительно-монтажные работы были завершены АО «Рудныйсоколовстрой» еще в прошлом году, однако документально акт приемки в эксплуатацию зарегистрирован только 3 января, - пояснил руководитель отдела. - Также пока не были выполнены работы по благоустройству территории из-за несвоевременного выполнения работ по подведению к дому инженерных коммуникаций подрядной организацией ТОО «СК-Ретма». Сейчас по этим работам определен уже другой подрядчик - ТОО «Мөлдір». Выполнить работы планируется с апреля по июль текущего года.

До конца марта в мкрн Аэропорт планируют ввести в эксплуатацию дом № 45/3, подрядчик - ТОО «Нуркапстройгаз».

В мкрн Кунай в прошлом году ввели в эксплуатацию 7 кредитных и 1 арендный дом. В 2024 году запланированы к вводу 14 кредитных домов. Завершены СМР по дому № 1 в 21 квартале (ТОО «Экспо-Транс»). Его приемка запланирована до конца марта. Дом № 2 в 83 квартале мкрн Кунай (ТОО «Актобе-Саулет») планируется ввести в эксплуатацию в апреле.

В прошлом году начали строить 55 одноквартирных домов (ИЖС). ТОО «Градстройсервис» подвело к ним инженерные сети, ввод в эксплуатацию запланирован на июль.

- Однако работы по строительству домов ведутся низкими темпами, мы готовим исковое заявление в суд на подрядчика, - отметил Байдаулетов.

- Сокращается число проблемных домов, - прокомментировал доклад аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Например, в мкрн Кунай. Вообще я считаю, что там изначально были неправильно поставлены работы: объявили конкурс одновременно и на строительство домов, и на сети, на вертикальную планировку. Поэтому появились недобросовестные подрядчики и получилось, что мы начали строить дома раньше, чем дороги и вертикальную планировку.

Аким сообщил - из-за недобросовестного строительства 10 домов в мкрн Кунай подали в суд на алматинского подрядчика ТОО «Риголит».

- Вы говорили, что в Кунае строительством занимается также ТОО «Экспо-Транс», это хорошо! - обратился Жундубаев к руководителю отдела. - В этом микрорайоне это единственный местный подрядчик, они из Костаная. В 2024 году в Кунае мы должны сдать 124 дома ИЖС. Вертикальную планировку тоже завершаем в этом году. Будем газифицировать МЖД.

Байдаулетов отметил, что некоторые ОСИ в Кунае не могут подключить дома к газопроводу, так как «у них нет денег, чтобы платить за эту услугу 40 000 тенге в год».

- Эти деньги мы вместо них искать не будем! В доме 45 квартир, неужели нельзя собрать эти деньги?! - возмутился Марат Жундубаев. - Я считаю, что это небольшая сумма для того, чтобы мы зашли и подали газ. Жилищная инспекция, отработайте этот вопрос!

В этом году планируется завершить благоустройство мкрн Кунай: установить автобусные остановки, сделать освещение, дороги, построить школы и детсад.

- В мкрн Береке мы планируем построить 78 домов: в прошлом году в эксплуатацию сдали 15, в этом году еще 12 строить начнем. Пока все застройщики там местные, - пояснил аким Костаная. - В этом году мы также планируем достроить там все подъездные пути, все ливневые канализации, освещение и газоснабжение.

Завершается застройка мкрн Аэропорт.

- В ближайшее время там достроят последний дом, - отметил Жундубаев. - Благоустройство микрорайона завершено, подъездные пути все есть.

Фото Андрея СКИБЫ