На вопросы корреспондента «НГ» о скандальных объектах 12 апреля на брифинге в РСК ответил руководитель Департамена экономических расследований (ДЭР) по Костанайской области Аскар АБЕНОВ.

- Месяц назад вы распространили пресс-релиз, что завершено расследование по факту крупного хищения и деятельности ОПГ с участием директора ТОО Beef Export Group. Тогда говорилось, что стороны знакомятся с материалами дела. Оно дошло сейчас до суда или еще нет?

- Перспектива одна - направление уголовного дела в суд. Сейчас по делу признаны подозреваемыми 49 человек. Чтобы их ознакомить с материалами дела, нужно время. Этот процесс идет, большая часть подозреваемых уже ознакомлена, ожидаем, что этот процесс закончится к середине мая. После этого дело будет направлено в суд.

- По скандалу с ремонтом детской областной больницы - обращалась ли к вам подрядная организация ТОО «Вершина», которая считает, что заказчик несправедливо отодвинул ее от продолжения ремонта?

- В этом году они точно к нам не обращались. С акиматом области по этому делу нами проведена работа, мы изучили смету по текущему ремонту, где были предусмотрены работы на 1,5 млрд тенге, выявили, что цены там необоснованны. Была создана комиссия под председательством акима области и данный конкурс отменен.

- Не усматривает ли сейчас ДЭР повода для расследования ситуации: управление здравоохранения заявляет, что продолжение ремонта стоит 1,5 млрд тенге, это спокойно проходит через сессию маслихата, а потом акимат области заявляет, что сумма сейчас нереальная и назначает комиссию чтобы перепроверять расчеты? А «Вершина» заявляет в свою очередь, что доделает ремонт всего за 300 млн тенге.

- Ранее в СМИ была информация о том, что прокуратурой области зарегистрировано уголовное дело в отношении должностных лиц и оно передано в Антикоррупционную службу, для расследования. Дальше расследование покажет.

Фото Андрея СКИБЫ

Читайте также: