Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, часть денег, выделенных для ремонта здания, были перечислены подрядчику ТОО «Вершина» необоснованно.

Проверку по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания детской областной больницы, проводила Прокуратура Костанайской области совместно с ревизионной комиссией.

Напомним, 21 июля 2020 года между заказчиком КГП «Костанайская детская областная больница» и подрядчиком ТОО «Вершина» был заключен договор на капитальный ремонт здания на сумму 1,2 млрд тенге.

- В дальнейшем в адрес подрядчика перечислено 921 млн тенге, однако работы не были завершены, а заключенный договор расторгнут. Проверка показала, что часть денежных средств в адрес ТОО «Вершина» перечислена необоснованно, без подтверждающих документов о выполнении ремонтных работ, - говорится в сообщении.

Прокуратура начала досудебное расследование в отношении Костанайской детской областной больницы по статье 361 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями).