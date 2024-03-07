Общая сумма ущерба, причиненного государству, превысила 3 млрд тенге. О завершении расследования по уголовному делу в отношении ОПГ, созданной директором мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP» Александром Пархоменко, сообщила пресс-служба департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области.

Организованная преступная группа на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК». Из 3 млрд тенге ущерба в ходе досудебного расследования возместили 107 млн тенге и арестовали имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.

- Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 - члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов, - говорится в сообщении департамента АФМ. - Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.

Кроме того, в качестве подозреваемых по делу проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

В рамках досудебного расследования предъявлены подозрения трем должностным лицам управления сельского хозяйства Костанайской области, совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничество.

Семерым ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получения незаконных вознаграждений.

В настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела.