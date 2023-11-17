Впервые департамент экономических расследований обнародовал информацию о том, что с участием ТОО "BEEF EXPORT GROUP" в области действует организованная преступная группа, в июне 2023 года. Тогда речь шла об установленном ущербе в 500 млн тенге.

- Для расследования была создана межведомственная оперативно-следственная группа. На сегодня установленная сумма ущерба уже превысила 2 млрд тенге. Досудебное расследование продолжается. Признаны подозреваемыми более 15 лиц, - сообщил на брифинге 17 ноября руководитель следственного управления ДЭР Жандос КЕНЖЕБАЕВ, - 5 активных членов ОПГ находятся под стражей, один - под домашним арестом.

По информации ДЭР, схема хищений заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на переработку несуществующего сырья, а также в завышении его веса, за что участники группы получали субсидии, предусмотренные программой развития агробизнеса на 2021-2025 годы.