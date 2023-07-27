В преступную схему члены ОПГ вовлекли более 50 крестьянских хозяйств. Сумма хищений уже достигла 1,6 млрд тенге, сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Костанайской области.

Как сообщили ранее, организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. Судя по видео, предоставленному пресс-службой ДЭР в прошлый раз, речь идет о ТОО "BEEF EXPORT GROUP". Тогда сообщалось о хищениях 500 млн бюджетных тенге.

Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получали субсидии, предусмотренные программой развития агробизнеса на 2021-2025 годы. Деньги делились между участниками преступной группы.

- В настоящее время установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлечённых членами ОПГ в свою преступную деятельность. На текущий день зарегистрировано семнадцать уголовных дел по фактам хищения путем мошенничества, создания и руководства организованной преступной группы, - сообщают в пресс-службе. - У членов группы обнаружено в банковских ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на сумму свыше 3 млн долларов США. В ходе предварительного следствия руководители КХ дали признательные показания и добровольно возвратили в государственный бюджет более 62 млн тенге.

В ходе следствия под стражу взяты 5 активных членов ОПГ.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

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