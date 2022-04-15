Предприятие, по словам руководителя ТОО «BEEF EXPORT GROUP», входящее в десятку крупнейших проектов программы «План нации - 100 конкретных шагов», приостановило деятельность. Причина - не удается получить 32 млн тенге субсидий.

При этом, как следует из обсуждения в региональной палате предпринимателей Костанайской области, проблема не разовая. Вопрос стоит принципиально - может ли вообще предприятие рассчитывать на получение конкретного вида субсидий.

- Мы начали реализацию инвестиционного проекта в 2019 году. Несмотря на пандемию, комбинат был сдан вовремя, - рассказал на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции директор ТОО «BEEF EXPORT GROUP» Александр ПАРХОМЕНКО. - В декабре 2021 года вышел на 30% мощности. Мы приняли на переработку более 400 т скота в живом весе, произвели в итоге более 200 т говядины.

Предприятие претендует на получение субсидий на произведенную и реализованную продукцию - мясо. По 175 тенге за килограмм. Руководитель ТОО считает, что они, как производители-переработчики, имеют на это законное право и подпадают под условия, изложенные в правилах субсидирования. Однако у управления сельского хозяйства, которое одобряет заявки на этот вид господдержки, другое мнение. Там считают, что критериям правил деятельность ТОО не соответствует.

13 марта товарищество направило на электронный портал 13 заявок на субсидирование, но они с тех пор зависли без ответа - управление их и не одобрило, и не направило по ним отказ. Заявки стоят в листе ожидания, хотя надлежащие сроки для принятия решения уже миновали, что является для уполномоченного органа серьезным нарушением. Но, судя по тому, что говорили на встрече руководитель УСХ Тимур БИСИМБАЕВ и его заместитель Кайрат ИСМАИЛОВ, для них этот риск меньше, чем возможность попасть под санкции антикора, неправомерно одобрив выплату субсидии мясокомбинату.

В прошлом году антикоррупционная служба провела по всей республике в сфере АПК предметный анализ коррупционных рисков и их практических проявлений. Немало чиновников было наказано. Поэтому сегодня в Костанайской области госслужащие, в случае с BEEF EXPORT GROUP, усматривают двоякое прочтение критериев, содержащихся в приложениях к правилам субсидирования.

Камнем преткновения стали отсылки бизнеса и госоргана к двум пунктам приложений к Павилам субсидирования развития племенного животноводства и повышения качества продукции животноводства. В пункте 4 говорится, «что продукция животноводства и КРС/МРС..., приобретаемые товаропроизводителем у других юридических лиц для дальнейшей перепродажи и (или) переработки, не подлежат субсидированию». В облсельхозуправлении считают, что здесь запрет, применимый к ТОО, четко прописан.

В то же время существует пункт 7, регламентирующий «удешевление стоимости заготовки говядины мясоперерабатывающими предприятиями, занимающимися забоем и первичной переработкой мяса». Комбинат оформлял свои заявки на субсидии в соответствии с ним.

В палате предпринимателей считают, что УСХ неверно понимает пункт 4, относя его к деятельности BEEF EXPORT GROUP.

- Предприятие же не испрашивает субсидию на приобретение животноводческой продукции, той же говядины, или скота, пункт 4 вообще к нему не относится, - высказал позицию начальник отдела палаты Саят ЖУСИПБЕКОВ, - оно обратилось по другому направлению - субсидирование произведенной ими и реализованной продукции. Разница очевидна.

За такое понимание выступил и и. о. директора департамента животноводства министерства сельского хозяйства Кайрат МУТАЕВ, который участвовал в обсуждении онлайн. Министерство является разработчиком правил субсидирования. Позицию предприятия поддержала руководитель республиканской Ассоциации переработчиков Гульфия КАЛИЕВА, которая также работала на заседании удаленно.

При всем том деньги на субсидирование идут из областного бюджета, и последнее слово остается за облсельхозуправлением.

- Мы не стоим за то, чтобы не выплачивать предприятию деньги, но они должны быть выплачены правомерно, - подчеркнул при обсуждении Исмаилов.

В понимании руководителей управления для этого необходимо внести изменения в правила субсидирования, чтобы не осталось никакой возможности для двоякого толкования критериев. Либо компания должна решать вопрос через суд, который разберется, кто же прав, и постановление которого управление обязано будет исполнить.

Но оба варианта значительно отдаляют решение проблемы конкретного предприятия. А комбинат, по словам его директора, деятельность приостановил. В проект были сделаны крупные инвестиции - взяты большие кредиты, обязательства по которым нужно исполнять.

- В проект вложено 7, 2 млрд тенге, - сказал Александр Пархоменко, - он реализован в рамках 61-го шага программы «План нации - 100 конкретных шагов», этот шаг - «привлечение стратегических инвесторов для развития производства и переработки мяса», поэтому господдержка в виде субсидий была «зашита» в условия участия в программе. Без господдержки мы и за семь лет такие инвестиции не отобъём.