По данным департамента экономических расследований по Костанайской области, участники ОПГ разворовали около 500 млн тенге бюджетных средств. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в течение полугода. Сейчас под стражей три человека.

- Нами при координации прокуратуры области изобличена деятельность преступной группы, которая действовала в 2022 году. Возглавлял ее директор перерабатывающего предприятия. В нее входили его подчиненные, ветеринарные врачи, главы КХ, должностные лица государственных органов, - сообщил руководитель следственного управления департамента экономических расследований по Костанайской области Жандос КЕНЖЕБАЕВ. - Преступная схема заключалась в сдаче хозяйствами на переработку несуществующей продукции, за что получались субсидии и делились между участниками ОПГ. На сегодня руководитель группы и его сообщники задержаны и к ним применена мера пресечения - содержание под стражей до двух месяцев.

Участников ОПГ более 10 человек. Схема хищения бюджетных денег включала проведение фиктивных сделок между КХ и переработчиком. Крестьяне сдавали существующий лишь по документам скот и получали за него субсидии, предусмотренные программой развития агробизнеса на 2021-2025 годы. Сдатчики были не только из Костанайской области.

За создание преступной группы (ст. 262 УК РК) и хищение бюджетных средств путем обмана (ст. 190) предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Судя по видео, предоставленному пресс-службой ДЭР, речь идет о ТОО "BEEF EXPORT GROUP". Однако пока на предприятии информацию не стали комментировать.