Не так давно «НГ» давала информацию о том, что департамент экономических расследований работает по делу директора крупной мясоперерабатывающей компании Александра Пархоменко. Его подозревают не только в хищении почти 2 млрд тенге субсидий, но и в организации для этого преступной группы из ветврачей и глав КХ. После публикации в редакцию обратился человек, который утверждал, что Пархоменко «репетировал» создание ОПГ и до этого. Успешно и безнаказанно. Сейчас этот факт может усугубить положение подозреваемого, поэтому его грамотно выводят из-под удара.

Дело №193911031000508

Заявления, конечно, более чем серьезные. Но Станислав АЛАВАЦКИЙ предоставил документы, редакция сделала запрос в департамент полиции, задала прямой вопрос на брифинге в прокуратуре области. В итоге считаем, что история достойна гласности и общественного контроля.

Станислав Алавацкий: «В нашем случае действовала практически ОПГ» /Фото Георгия ГОВОРОВА

В феврале 2019 года на автомойке в Костанае - при наличии рядом персонала, при работающей камере наблюдения - незнакомый мужчина нанес Алавацкому удары в лицо и убежал. По факту было возбуждено и зарегистрировано в ЕРДР дело №193911031000508. Пострадавшему был нанесен легкий вред здоровью, напавшего не задержали, дело ушло в архив.

В июне того же года в подъезде дома в Костанае мужчина избил Жигера Бисекеева, сломав ему при этом скуловую кость. Нанес здоровью человека вред уже средней тяжести. Было начато досудебное расследование по ст. 293 ч.1 Уголовного кодекса РК (хулиганство). И снова того, кто бил, не нашли.

А в декабре 2022 года в Рудном некто избил экологического активиста Максима Фролова, и нападение явно было спланировано. Предварительно машине Фролова шилом продырявили шину, чтобы он вышел, взялся за домкрат, отвлекся. Человек брызнул Максиму в лицо перцовым аэрозолем из баллончика, повалил, начал наносить удары.

Максим Фролов заказ со стороны Александра Пархоменко отрицает/ Фото из архива «НГ»

В Рудном полиции по горячим следам удалось задержать не только нападавшего, но и того, кто его привез и в чьей машине нашли шило, баллончик... Выяснилось, что нападал Дархан Капсултан, известный в криминальных кругах под кличкой Торпеда. Возил его Кайрат Сабанов, в прошлом полицейский, осужденный за участие в ДТП со смертельным исходом. В ходе следственных действий оба начали давать показания и зазвучали фамилии Алавацкого, Бисекеева, Пархоменко. Из архива подняли списанные дела и объединили в то самое за номером №193911031000508.

«В ходе досудебного расследования достоверно установлено, что Д. Капсултан и К. Сабанов работали на мясоперерабатывающем заводе, принадлежащем А. Парохоменко», - написано в постановлении следователя СУ ДП Асета Наурузбаева.

Детали, мотивы, заказы

- Спрашиваете, какие мотивы у Пархоменко в моем эпизоде? Я работал в компании, которая продает в Казахстане канадскую технику. Пархоменко участвовал у нас в тест-драйве и повредил мотовездеход. Бывает. Вроде договорились с ним о долях затрат на ремонт, но не зафиксировали это, - поясняет Алавацкий, - цена вопроса где-то 1,2 млн тенге. Пришлось судиться, причем вплоть до областного суда. Его обязали платить за ремонт и даже, по нашему обращению, индексировали сумму на 227 тысяч. В тот же день мне и прилетело на автомойке.

Если в эпизоде Алавацкого роль играют личные мотивы, то с Бисекеевым - другое дело. На допросах в ходе досудебного расследования он показал: телесные повреждения ему были нанесены из-за того, что он, будучи начальником управления госдоходов Костанайского района, инициировал проверку в ТОО «BEEFSTREAM», по результатам которой были выявлены нарушения налогового законодательства. Потому и возбужденное уголовное дело было квалифицировано по ст. 380 ч.2 УК РК - насильственные действия в отношении представителя власти. В ходе расследования установлено, что Капсултан сделал это «за денежное вознаграждение в сумме 200 тыс. тенге по указанию Сабанова К. и Пархоменко А.». Такой же вывод следствие сочло доказанным и по Алавацкому, и по Фролову.

Было проведено множество следственных действий: допросов, очных ставок. Директор ТОО в статусе свидетеля, имеющего право на защиту, свою причастность к перечисленным фактам, конечно, отрицал. Однако следователь в постановлении четко указывает, что «Капсултан причинил вред здоровью Алавацкого и Фролова не из хулиганских побуждений, а по указанию Сабанова и Пархоменко за денежные вознаграждения». При этом само постановление от 3 июля 2023 года... исключает состав уголовного правонарушения из действий Капсултана. Именно на том основании, что он бил людей по чужой указке, а не сам хотел нарушать общественный порядок и посягать на здоровье граждан. Цинизма и дерзости, по оценке следователя, его действиям также не хватило для того, чтобы вменить ему уголовный состав. И он по итогам длительной работы полиции, закрепленной в 11 томах уголовного дела, становится по двум эпизодам банальным бытовым хулиганом. Административный суд его штрафует. И только.

Текущий момент

- Досудебное расследование достоверно устанавливает, что был заказчик, посредник, исполнитель, то есть ОПГ в полном составе. Но уголовное дело по эпизодам разваливается до административных. Причем в большой спешке - дней через десять после того, как Пархоменко оказывается в СИЗО, - говорит Станислав Алавацкий. - Совпадение? О том, что уголовное дело прекращено, я узнаю на административном суде. И туда вызываюсь за 40 минут до его начала. Пишет мне неизвестный сотрудник из Южного отдела полиции. Вот смотрите переписку в телефоне. Время суда меняется. А многотомное дело превращается в несколько страниц административного.

У Максима Фролова - то же самое. Он, впрочем, заказ со стороны Александра Пархоменко отрицает. Говорит, что всегда был с ним, как с руководителем предприятия, в нормальных отношениях, без конфликтов.

- Я считаю, что исполнитель один, а заказчики разные, - сказал Фролов корреспонденту «НГ». - Но то, что расследование по моему делу волокитили, это точно. И оно не отработано полностью. Я в мае жалобу направлял. Указывал, кого я подозреваю как заказчика. Во внимание это принято не было. И, конечно, я не удовлетворен тем, что все завершилось административным наказанием исполнителя.

У Жигера Бисекеева расследование по делу все еще тянется. Он 29 июня 2023 года направил жалобу в областную прокуратуру на волокиту и увод Пархоменко от уголовной ответственности. По факту волокиты в департамент полиции направлен акт прокурорского надзора. А увод от ответственности «не нашел своего подтверждения», ответил заместитель прокурора Костанайской области Бауыржан БЕКБОСЫНОВ.

На решение о прекращении досудебного расследования по уголовному делу жалобу в прокуратуру области направил и юрист Алавацкого, назвавший это «полным абсурдом и непрофессиональным, безграмотным подходом к расследованию».

«НГ» обратилась за разъяснениями в полицию: «Почему внезапное беспричинное нападение на человека на глазах других людей, нанесение ему ударов и побег с места происшествия - это не достаточно циничное и вызывающее поведение для уголовного преследования? В эпизоде с Фроловым Капсултан не только бил его, но и применял специальное средство - перцовый баллончик. Это не дерзкое нарушение норм общественного поведения? Почему оба эти дела сведены к административному составу? Почему, будучи частью единого уголовного дела, административные дела по эпизодам Алавацкого и Фролова рассматриваются практически как отдельные? Чтобы исключить для исполнителя и организатора неоднократность противоправных деяний, предусмотренную составом статьи УК РК?»

Все теперь в ДЭР

Развернутого ответа нам не дали. Пояснили, что 4 июля 2023 года прокуратурой области по указанному делу №193911031000508 изменена подследственность - теперь им занимается департамент экономических расследований.

Пархоменко на заседаниях палаты предпринимателей не раз говорил, что фирма нуждается в субсидиях /Фото из архива «НГ»

Сама прокуратура пояснила, что «ДЭР в настоящее время ведет расследование в отношении Александра Пархоменко и других лиц, причастных к факту хищения государственных средств. Расследуются уголовные дела по фактам мошенничества, создания, руководства и участия в организованной преступной группе. К данному уголовному делу присоединены три других по правонарушениям, предусмотренным ст. 293 ч. 2 (хулиганство) и 380 ч. 2 (применение насилия в отношении представителя власти). В ходе следствия причастность Пархоменко А. к этим преступлениям также будет проверена».