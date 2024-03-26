Если в прошлом году эти культуры занимали 4,4 млн га, то в 2024-м - на 200 тыс. га меньше. О планах на предстоящую посевную рассказал сегодня, 26 марта, на совещании в областном акимате руководитель управления сельского хозяйства и регулирования природопользования Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ.

Практически по всем остальным культурам, которые возделывают хозяйства области, намечено площади увеличить.

- Показатель по масличным доведен министерством сельского хозяйства 750 тыс. га, в прошлом году было 661,1 тыс. га. Кормовые культуры намечено разместить на 134,3 тыс. га (2023 год - 133,2 тыс. га). Под картофель и овощи отвести 4,9 тыс га, что на 1,1 тыс га больше прошлогоднего, - проинформировал Бекмухамедов.

Всего яровой клин составит в этом году 5,1 млн га. Однако пока не все районы подтверждают планы, связанные с наращиванием площадей под масличные, крупяные культуры, картофель. Связано это с проблемами по части сбыта перечисленной продукции. Менее доходными, чем раньше, стали масличные. Экспорт подсолнечника просел из-за пошлины на вывоз, введенной в феврале прошлого года. Склады ведущих овощеводов области затоварены картофелем, а на дворе - конец марта. Есть хозяйства, которые второй год не могут реализовать местную гречиху.

МСХ и руководство области настаивают на продолжении диверсификации. Отчасти потому, что затоваренность зерновыми не ниже, отчасти потому, что ввоз этих культур из РФ стал безусловно долгосрочным фактором риска для наших аграриев.

Ратуя за изменения в структуре посевных площадей, власти тем не менее отмечают, что на предстоящую посевную сейчас не хватает семенного материала именно на альтернативные культуры. При потребности в семенах зерновых 514, 2 тыс. т их заготовлено, по официальным данным, 484,5 тыс. т, или 97% от необходимого. А семян масличных - лишь 6 910 т, или 1,4%. На все остальные культуры, включая кормовые и картофель, семян в наличии пока 1,6% от потребности. Акиматам районов необходимо «в срочном порядке принимать меры по приобретению хозяйствами недостающих семян», говорилось на совещании.

Отмечено было также, что очень медленно идет работа по приобретению удобрений. На данный момент их куплено хозяйствами всего 2 180 т. В прошлом году на это время было все-таки 13,4 тыс. т. А по "Дорожной карте", которой оперирует минсельхоз, Костанайская область должна внести в этом году 256 тыс. т минеральных удобрений.

Фото Галины КАТКОВОЙ