В начале марта заместитель акима Костанайской области Арман Абенов попал в число, пожалуй, самых цитируемых чиновников в стране. Десятки изданий опубликовали то, что он сказал на коллегии министерства сельского хозяйства: «Мы в прошлом году заставляли сеять сафлор, теперь крестьяне спрашивают, куда это девать». Точнее ситуацию не охарактеризуешь.

Есть с позапрошлого года

В области уже началась подготовка к посевной. И все идет традиционно. Рынок у нас регулируемый: область получила, как обычно, от МСХ указания, чего и сколько должна возделать и посеять. Считается, что это совместное творчество с сельхозуправлением региона, которое, в свою очередь, сверяет координаты с бизнесом... Как бы то ни было, но сигналы сверху достаточно четкие. Уже давно от растениеводства требуется диверсификация, то есть возделывание различных культур. Приоритетные - самые нужные стране - государство субсидирует, таким образом направляя бизнес в верное русло. По идее, и в прибыльное. Во всяком случае, призыв к возделыванию масличных культур всегда сопровождается определением «высокодоходных».

Убойный аргумент переработчиков: казахстанское растительное масло дешевле привозного / Фото Галины КАТКОВОЙ

Что мы имеем нынешней весной?

- Продкорпорацией был реализован прямой закуп зерна, для нашей области - более 150 тыс. тонн, тем не менее ситуация с продажей его остается напряженной, - докладывал 1 марта на коллегии заместитель акима Костанайской области Арман АБЕНОВ, - на хлебоприемных предприятиях и в хозяйствах находится более 1,7 млн т товарного зерна. Даже при минимальных ценах - в среднем на уровне 70 000 тенге - его стоимость превышает 100 млрд тенге. Это по зерновым. Еще на складах имеются запасы масличных, крупяных культур. На рынок давит продукция с регионов Российской Федерации. В ходе наших поездок по районам общались с главой небольшого хозяйства в Сарыкольском районе. Не может продать 1 000 т гречихи. Еще с позапрошлого года! Я сам переговорил с руководителем ТОО «Мибеко» - это завод полного цикла по переработке гречихи в нашей области, он объяснил, что оптом к нам завозят из России по 130 000 тенге за тонну. Гречиха уже готовая, откалиброванная. Поэтому местную предприятие максимум может принять по 60-70 тыс. тенге. Мы ставим вопросы по диверсификации, но нам отвечают: а куда нам потом это все продавать... У нас подсолнечника на складах - более 33 тыс. т, сафлора - более 10 тыс., гречихи - более 5 тысяч. Это только в крупных хозяйствах. А еще есть средние и мелкие, которых мы в прошлом году заставляли сафлор сеять, теперь спрашивают, куда это девать.

Подчеркнем: эти трудности притом, что подсолнечник и гречиха заявлены были на 2023 год приоритетными культурами. Субсидия на тонну подсолнечника, сданного на переработку, установлена в 22 000 тенге (выросла с 20 800 тенге в 2022 г.), на гречиху - 15 700. Правда, аграрии утверждают, что прошлогодние суммы не оплачены, но приоритеты государство как бы подтвердило.

Курс - прежний

Говорилось все это в контексте нехватки средств в хозяйствах для проведения весенних полевых работ. Конечно, снова речь шла о 34,6 млрд тенге долга по субсидиям, которые опять обещают погасить, и о том, что продукция растениеводства в прошлом году оказалась далеко не лучших товарных кондиций, что и осложняет ее реализацию. Короче, временные сложности. И поэтому курс официально остается прежним - диверсификация.

Инфографика Дмитрия КУДЕЛИ

В 2024 году в Казахстане самые большие площади под масличные культуры будут отведены в СКО - 751 тыс. га, в Костанайской области - 746 тыс. га, сообщалось на сайте primeminister.kz в феврале. Те же данные прозвучали на коллегии МСХ. К 2028 году в Костанайской области масличными культурами планируется занять около 800 тыс. га. Между тем в 2023 году в сравнении с предыдущим годом площади, занятые масличными, область снизила - до 661 тыс. га с 742,6 тысяч. В основном за счет сафлора.

В прошлом году из маслички больше всего у нас было льна - 271,7 тыс. га. Однако рентабельность этой культуры в последние годы снижается. А прошлой осенью знакомый крестьянин с трудом пристроил 100 т по 95 тыс. тенге, элеваторы брать лен вообще не хотели, 150 га этого КХ так и ушли в зиму неубранными.

В прошлом году 196,4 тыс. га было засеяно сафлором, который тоже продается плохо. Уже в 2022 году, отмечали в управлении сельского хозяйства, рынок им был перенасыщен, цена упала.

160,9 тыс. га заняли подсолнечником, который активнее всего из масличных перерабатывается в Казахстане. Только в нашей области действует шесть заводов, однако с реализаций семечки у костанайских аграриев тоже проблемы. В начале января мажилисмен Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ, бывший директор ТОО «Олжа Агро», имеющего несколько элеваторов, говорил о том, что складские мощности на них «забиты подсолнечником».

Отмените пошлину

Тогда предприниматели просили депутата парламента помочь отменить экспортную пошлину на вывоз подсолнечника, введенную в феврале 2023 года - 20% от стоимости контракта, но не менее 100 евро за тонну. Ничего не вышло. Пошлина остается, хотя вопрос по ней обсуждался несколько раз на Межведомственной комиссии по внешнеторговой политике. А недавно мажилисмены направляли в правительство запрос, в котором утверждали, что пошлина обрушила закупочные цены для аграриев.

- Считаем целесообразным отменить действие пошлины на экспорт подсолнечника с февраля текущего года. Это позволит крестьянам по справедливой цене реализовать продукцию, пользующуюся спросом в Узбекистане и Китае. Разница между внутренней и экспортной ценой составляет сегодня около 60 тыс. тенге на тонну, и с учетом экспортного потенциала подсолнечника в объеме более 226 тыс. тонн фермеры могут получить дополнительный доход в сумме более 13 млрд тенге, - говорилось в запросе.

Однако члены Национальной ассоциации переработчиков масличных культур утверждают, что цифры приведены неверные и что сырья при беспрепятственном экспорте им до следующего урожая не хватит. И в качестве убойного аргумента «за» пошлину приводят снижение цен на отечественное растительное масло на магазинных полках. Ну и на пример РФ ссылаются, где действует даже более высокая пошлина на вывоз аналогичного продукта.

Дайте ориентиры

Конечно, прошлый год был «удобным» для того, чтобы валить на него значительную часть проблем с продажей и зерновых, и прочих культур. Но начались они все-таки не вчера. Ровно год назад, в марте, аграрии в областной палате предпринимателей обсуждали... трудности с реализацией урожая-2022. Цену 80 000 тенге за тону зерна приличных помольных кондиций называли печальной.

Инфографика Дмитрия КУДЕЛИ

- Зерно наших товаропроизводителей и у себя в республике никому не нужно, - констатировал тогда руководитель филиала Союза фермеров Казахстана Марат АХМЕТОВ, - лет 7-8 назад начали говорить, что у нас переизбыток пшеницы, надо другие культуры сеять, так и на другие культуры цены упали - на лен, рапс, подсолнечник.

Похожее собрание состоялось в палате и в этом марте. Предприниматель Андрей ДВУРЕЧЕНСКИЙ обратился к представителю филиала Продкорпорации:

- Ваша компания претендует на роль трейдера № 1 в стране. Вы можете нам сказать, что сеять, что будете приобретать в больших объемах?

Ответ последовал отрицательный.

Спасение во множестве

В Федоровском ТОО «Трояна» подсолнечник пока не продали, но лен реализовали, горох, чечевицу. Все не в убыток, хотя кое-что и не так выгодно, как несколько лет назад, сказал директор товарищества Юрий МАЛЫШКО. «Трояна» - хозяйство, где давно сделали ставку на диверсификацию в растениеводстве. Зерновые здесь занимают до 30% посевной площади.

- В этом году только их с убытком и продали, - отметил директор, - ну да, лен упал в цене, 300 тысяч тенге за него никто не предлагает. И даже 185-195 тысяч за тонну, как было в последние годы. Но реализация за 130 тысяч - все равно пока с выгодой, даже с учетом того, что сегодня в растениеводстве дорожают технологии, я имею в виду машины, которые мы используем, оборудование, средства защиты, удобрения, то есть в целом грамотное возделывание земли и подработка урожая.

Малышко поделился информацией, что менее востребованной в этом году оказалась вика, а это чисто экспортная культура, неплохо продается горох - без высокой рентабельности, но стабильно нужен. Одна из самых дорогих культур - зеленая чечевица, многие собираются ее сеять в этом году, спрашивают семена.

- Но не факт, что цена на нее удержится, - говорит директор ТОО, - ситуацию на рынке трудно предсказать. Поэтому наша позиция - 15% того, 15% другого, третьего... И что-нибудь да «выстрелит» по цене. А устойчивость хозяйства - золотая середина.

