Совсем недавно похожим образом ставили проблему производители зерновых и масличных. Теперь к ним присоединяются коллеги из другой подотрасли. Специфика у них своя, но проблемы с реализацией урожая - те же. Похоже, в сельском хозяйстве области, да и всей страны, нарастает кризис затоваренности. А его наличие и масштабы, судя по планам, спускаемым в регионы Минсельхозом, как-то не очень и осознаются.

Мы - не конкуренты

Главы пяти овощеводческих хозяйств направили письмо в отраслевой совет по вопросам агропромышленного комплекса при региональной палате предпринимателей. Речь о том, что перспектив развивать овощеводство все меньше. От их имени на заседании 19 марта выступил глава КХ «Тэрра» Владимир СЕМЕЙКИН. Хозяйство давно и успешно занимается выращиванием картофеля на поливе, оснащено современной техникой, закупает качественные семена голландской селекции.

Чудеса логистики и ценообразования - картошка в костанайском супермаркете из Астаны / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Урожай в прошлом году мы получили неплохой. Но уборка была тяжелой, возникли дополнительные затраты, а значит, и себестоимость получилась высокой, - рассказал о ситуации на примере своего КХ Владимир Семейкин, - если по итогам предыдущего сезона она сложилась на уровне 83 тенге, то в прошлом году расчетная не ниже 100 тенге. Начинали мы до нового года реализацию картофеля с 55 тенге за килограмм, сейчас - 70. Надеялись, что оправдаем затраты, но случилось, что в Казахстан завезли много дешевого картофеля из России. У них осень была золотая, в отличие от нашей, там рекордный урожай. У нас, костанайцев, рынки сбыта только местные. Область и ближайшие окрестности. Осваивать новые? Например, почему мы не поставляли почти никогда картофель в Алматы, Шымкент? Потому что реализация туда означает, что надо за счет транспортировки сразу скидывать 20-30 тенге, чтобы уравняться с карагандинцами. Но в этом году деваться некуда, на юг продаем по 60 тенге. А рынки западных областей, куда мы обычно поставляли свою продукцию, если из РФ был некачественный картофель или его не хватало... они в этом году даже по 50 тенге не хотят. У них российский картофель в избытке, его же оттуда еще и ближе завозить. Ну и цена в РФ на сегодняшний день с учетом коэффициента стоимости рубля в 5 тенге (для ровного счета) делает нас неконкурентными. Там сегодня 8 рублей - непроходная цена. То есть около 40 тенге. Завозят по 55. В прошлом году мы в основном сработали по нулям, кто-то, может, немного заработал. Курс был 7,5-8, а цена картофеля - 12-14 рублей. То есть у них была за 100 тенге, и мы могли свой по 120-130 реализовывать. Что-то заработали или, по крайне мере, обнулили затраты.

Все - на лук

В этом году все гораздо хуже. Есть небольшие хозяйства, которые на грани разорения. В складах картофеля много как никогда. Рынок стоит. Почти наверняка часть урожая придется вывозить для утилизации, за которую еще и платить надо.

- Если учесть себестоимость нашего картофеля, то получается сейчас, что в рознице мы на каждом килограмме дотируем местного покупателя на 20-30 тенге, - сказал Семейкин.

Выращивать овощи затратно, так как это культуры на орошении. Хозяйства годами делали крупные инвестиции, вкладывая средства не только в выращивание, но и в хранение урожая. Тем не менее овощи остаются скоропортящейся продукцией со сложным механизмом ценообразования. Да, у «Тэрры», «Садовода» есть возможность хранить свой урожай и до середины лета, но кто ж его возьмет, когда пойдут ранние овощи с юга.

Проблемы развития овощеводства в регионе подняли на заседании палаты предпринимателей / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Можно подумать, что этот год нам только надо пережить. Дальше есть надежда, - рассуждал глава КХ, - но в России урожай картофеля никто не отменял, то есть риски остаются. Если они сюда привозят картошку по 80-90, мы уже в убытке. Что делать? Сокращать площади? Но завтра экономическая ситуация качнется, и нам скажет государство: мы на вас надеялись, почему продукции не хватает. Вот мы и шарахаемся. Один год все на лук кинулись, другой - на капусту, никто не регулирует. Если лука произвели в четыре раза больше потребности, то это в итоге проблема луковода. Но задание нам все-таки спускают, непонятно как рассчитанное. У нас картофель девать некуда, а область по указанию МСХ должна площади под овощами и картофелем нарастить на 1 000 га.

Овощеводы не первый год говорят о необходимости комплексной программы, где были бы реально просчитаны потребности в их продукции по республике.

Костанайские предприниматели обратились к акиму области, отправили коллективное письмо в управление сельского хозяйства с просьбой рассмотреть варианты поддержки отрасли. В их числе - пролонгирование договоров со стабфондом, ведь объемы овощей выкуплены, но фактически продукция не выбирается, нет цены. Еще требуется быстрее погасить долги по субсидиям, чтобы у овощеводов были средства на проведение посевной. Местные предприниматели утверждают, что по всем культурам, кроме лука, они могут закрыть потребность региона: по картофелю хватает объемов производства, по другим овощам не проблема их нарастить. Но останавливают проблемы со сбытом.

Нужна переработка

Одним из решений могла бы стать переработка овощей. Однако до сих пор не только в области, но и в стране нет современного производства такого типа. На заседании вспомнили, что года три-четыре назад в РК намеревались войти голландцы с проектом производства картофеля-фри. Что-то не сложилось.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Безусловно, переработка овощей нужна, - выразил мнение коллег Семейкин, - но в каком виде? Должен прийти серьезный инвестор, на которого мы могли бы работать. Но не сами этим заниматься. Другие компетенции нужны, специалисты. Переработка - это действенный момент, но самим без поддержки государства нам не потянуть.

Еще один вариант диверсификации - производство семенного материала. Это реальная экспортная ниша. Но отладить здесь работу даже сложнее, чем в производстве семян зерновых. С тем же клубнем картофеля, пояснили овощеводы, передается больше болезней, чем через зерновку. Очень сложная схема получения оздоровленного посадочного материала. Нужно менять систему инспекции. Перспективно, считают костанайские предприниматели, внедрить уже опробованный и эффективно работающий зарубежный механизм. Возможно, работать на нашей земле в кооперации с иностранными коллегами. Но опять же нужно движение со стороны государства, ведь схемы сотрудничества уже предлагались. А главное, нужно понимание, что у овощеводов сегодня реально кризисное состояние.