Жители окрестных домов заметили явные, по их мнению, приметы того, что работы на строительстве оживают. Вспомнили, что аким города обещал не допустить возведения еще одного дома, когда прибыл на место аварии (упал кран, погиб человек). И забили тревогу. Обоснована ли она?

Фото из архива "НГ"

- Застройщик ТОО «NurCom Building» (Марар И.В.) на земельном участке площадью 0,7 га, принадлежащем ему на праве частной собственности, осуществляет строительство 11-этажного жилого дома, - говорится в распространенном сегодня, 26 марта, комментарии акимата, - напомним, что 5-го декабря 2023 года Иван Васильевич Марар заверил собрашихся жителей в том, что строительство какого-либо другого объекта рядом со строящимся 11-этажным домом не планируется. На видео, которое распространяется в социальных сетях и СМИ, специалист ТОО приводил геодезический инструмент – нивелир - в рабочее состояние. Жители соседних домов восприняли действия специалиста как подготовку к возможному строительству какого-либо объекта. Отметим, что позиция акимата города остаётся неизменной: учитывая существующую застройку в данном районе и на застраиваемом земельном участке, акимат города Костанай строительство 19-этажного жилого дома не поддерживает.

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Видео из архива "НГ"

Связавшись с жильцами, мы получили первые комментарии. Что значит «не поддерживает», спрашивают они. Не поддерживает строительство 19-этажного дома, а возведение, например, 11-этажного возможно?

Несмотря на то, что в комментарии акимата есть фраза «строительство какого-либо другого объекта рядом со строящимся 11-этажным домом не планируется», «НГ» направит запрос, чтобы еще раз уточнить некоторые моменты.